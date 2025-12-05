Po tom, ako páchateľ videl prázdne regály, z miesta činu odišiel.
Maskovaný muž chcel vo štvrtok (4. 12.) večer vylúpiť záložňu na Fedinovej ulici v bratislavskej Petržalke. Polícia voči nemu začala trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
Spresnila, že muž oblečený v čiernom a s maskou na tvári vošiel do záložne na Fedinovej ulici krátko pred 22.00 h. So zbraňou v ruke žiadal, aby mu zamestnanci vydali všetko, čo majú. „Po tom, ako videl páchateľ za zamestnancami prázdne regály, z miesta odišiel,“ dodala Bartošová. Uviedla, že nikoho nezranil.
Bartošová ozrejmila, že ak páchateľovi preukážu vinu, hrozí mu trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.