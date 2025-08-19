Syry z Metra môžu obsahovať listeriu.
Obchodný reťazec METRO upozorňuje na stiahnutie dvoch produktov. Ide o syr Coulommiers Mon Pere s dátumom minimálnej trvanlivosti do 26. augusta 2025 a syr Camembert Pere Alexandre s dátumom minimálnej trvanlivosti do 17. augusta 2025. Dôvodom je podozrenie na výskyt Listeria monocytogenes.
Zákazníci si tovar mohli zakúpiť v období od 8. júla do 15. augusta 2025. Zákazníci môžu výrobok vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO do 26. augusta 2025. Po predložení dokladu o kúpe im predajca vráti peniaze. V prípade jeho straty je možné požiadať na zákazníckej recepcii o vystavenie duplikátu.
Firma sa zákazníkom ospravedlnila za vzniknuté nepríjemnosti a vyzvala podnikateľov, aby o stiahnutí výrobku informovali aj svojich partnerov a zákazníkov.
Čo je Listeria monocytogenes?
Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie zvané listerióza, ktoré sa prenáša zo zvierat na človeka pri priamom kontakte alebo požitím kontaminovanej potravy a vody. Inkubačný čas je 1 až 4 týždne, informujú na webe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Pri vrodenej forme ide o intrauterinnú infekciu, ktorá môže viesť k potratu, predčasnému pôrodu či úmrtiu novorodenca. Získaná forma sa často nemusí prejaviť, no môže spôsobiť horúčkové ochorenie podobné týfusu, vyrážky, zväčšenie sleziny alebo leukopéniu. V ťažších prípadoch sa vyvinie hnisavá meningoencefalitída či angína pripomínajúca infekčnú mononukleózu. Najviac ohrození sú starší ľudia, tehotné ženy a osoby so zníženou imunitou.
