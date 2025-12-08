Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 8. decembra 2025 o 10:40
Čas čítania 0:27

PRIESKUM: Väčšina Poliakov podporuje návrat povinnej vojenskej služby. Podpora rastie medzi voličmi opozičných strán

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
PRIESKUM: Väčšina Poliakov podporuje návrat povinnej vojenskej služby. Podpora rastie medzi voličmi opozičných strán
Zdroj: Pexels/Dirk Vorderstraße/CC0

Takmer 60 % Poliakov podporuje návrat povinnej základnej vojenskej služby.

Väčšina Poliakov podporuje obnovenie povinnej základnej vojenskej služby. Podľa prieskumu agentúry United Surveys pre portál Wirtualna Polska si takmer 60 percent opýtaných myslí, že krajina by mala, vzhľadom na aktuálnu medzinárodnú situáciu, znovu zaviesť povinnú vojenskú službu. Nesúhlas vyjadrilo 31 percent respondentov, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podpora návratu povinnej služby je rozdelená podľa politických preferencií. Medzi voličmi vládnej koalície sa za tento krok vyslovila polovica opýtaných, medzi priaznivcami opozičných strán Právo a spravodlivosť (PiS) a Konfederácia to boli až dve tretiny. V oboch skupinách sa približne desatina účastníkov prieskumu nevedela jednoznačne vyjadriť.

Prieskum United Surveys sa uskutočnil od 21. do 23. novembra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

8. decembra 2025 o 9:21 Čas čítania 0:28 Veľká európska banka plánuje masívne prepúšťanie. Zrušia až 10 000 pracovných miest Veľká európska banka plánuje masívne prepúšťanie. Zrušia až 10 000 pracovných miest
8. decembra 2025 o 8:33 Čas čítania 0:30 Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
21. novembra 2025 o 14:09 Čas čítania 0:29 Nemecká politická strana odporúča fajčenie jointu. Mladí muži sa tým podľa nej vyhnú vojenskej službe Nemecká politická strana odporúča fajčenie jointu. Mladí muži sa tým podľa nej vyhnú vojenskej službe
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Poľsko Vojaci
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
dnes o 08:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 3 hodinami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 09:16
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
včera o 07:57
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
včera o 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
dnes o 08:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
včera o 09:16
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
včera o 07:57
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
včera o 07:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
včera o 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
1. 12. 2025 6:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
4. 12. 2025 5:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
3. 12. 2025 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
2. 12. 2025 17:14
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
3. 12. 2025 5:55
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Lifestyle news
Miss Universe v centre škandálu. Dve finalistky sa vzdali titulov, spolumajiteľ čelí vyšetrovaniu pred 18 minútami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko pred hodinou
VIDEO: Ľudia sa bicyklovali po zamrznutom Štrbskom plese. Zábery ukazujú riskantné správanie v Tatrách pred 2 hodinami
„Nový iPhone nie je prejavom lásky.“ V Bratislave sa objavili transparenty proti konzumným Vianociam, zapojili sa aj influenceri pred 3 hodinami
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku dnes o 11:26
Dočkáme sa po 17 rokoch strateného albumu Slipknot? „2026 je ten rok,“ tvrdí Clown dnes o 10:08
Diddy vs. Netflix: Matka odsúdeného kritizuje nový dokument od 50 Centa, vraj poškodzuje reputáciu ich rodiny dnes o 09:14
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby dnes o 08:29
Dievča z ikonickej reklamy na Kofolu zdieľala vianočné posolstvo: „Chcem prestať utekať pred vlastným osobným diviakom,“ hovorí včera o 11:53
Calin oslavuje veľký úspech. Na Spotify ho teraz počúva milión ľudí mesačne včera o 10:30
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
Reagujú tak na mnohopočetné incidenty s balónmi.
Štáty EÚ si prerozdelia migrantov: Novinka má pomôcť najviac zaťaženým krajinám
pred 41 minútami
Štáty EÚ si prerozdelia migrantov: Novinka má pomôcť najviac zaťaženým krajinám
V USA našli pozostatky muža pôvodom zo Slovenska. Verejnosť žiadajú o pomoc pri identifikácii
pred 3 dňami
V USA našli pozostatky muža pôvodom zo Slovenska. Verejnosť žiadajú o pomoc pri identifikácii
PRIESKUM: Strach z vojny s Ruskom rastie v celej EÚ. Pozri si, ako jednotlivé krajiny hodnotia riziko
pred 4 dňami
PRIESKUM: Strach z vojny s Ruskom rastie v celej EÚ. Pozri si, ako jednotlivé krajiny hodnotia riziko
Musk navrhuje rozpustenie EÚ. Posťažoval sa na sociálnej sieti v reakcii na pokutu od Európskej komisie
včera o 11:11
Musk navrhuje rozpustenie EÚ. Posťažoval sa na sociálnej sieti v reakcii na pokutu od Európskej komisie
Meteorológovia varujú pred klimatickými extrémami. Rok 2026 prinesie jav, ktorý môže mať dôsledky na globálnu klímu
včera o 16:31
Meteorológovia varujú pred klimatickými extrémami. Rok 2026 prinesie jav, ktorý môže mať dôsledky na globálnu klímu
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Slovensko Všetko
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
dnes o 08:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 37 minútami
Štáty EÚ si prerozdelia migrantov: Novinka má pomôcť najviac zaťaženým krajinám
pred 3 hodinami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia