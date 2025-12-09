Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 9. decembra 2025 o 16:22
Čas čítania 1:21

Podľa Trumpa sú európski lídri slabí a Európa je v rozklade. Naznačil, že na Ukrajine by sa mali konať voľby

Podľa Trumpa sú európski lídri slabí a Európa je v rozklade. Naznačil, že na Ukrajine by sa mali konať voľby
Zdroj: TASR/AP

V rozhovore vyčítal lídrom, že nedokážu zastaviť vojnu na Ukrajine, napriek tomu že ani jemu sa to doposiaľ nepodarilo.

Prezident USA Donald Trump v rozhovore pre portál Politico zverejnenom v utorok označil Európu za skupinu štátov v „rozklade“, ktorú vedú slabí lídri. Európe vyčítal zlyhania pri zvládaní migrácie, ako aj neschopnosť ukončiť vojnu na Ukrajine. Naznačil tiež, že v Európe môže podporiť kandidátov, ktorí sa zhodujú s jeho vlastnou víziou pre kontinent.

Politico konštatuje, že doteraz ide o najostrejšie vyjadrenie amerického prezidenta voči dlhoročným európskym spojencom USA. Vyjadril sa tak navyše iba niekoľko dní po zverejnení novej americkej bezpečnostnej stratégie, ktorá je kritická voči Európe.

Myslím si, že sú slabí,“ povedal Trump o európskych politických lídroch. Táto slabosť podľa neho vyplýva z prehnanej politickej korektnosti. „Myslím si, že nevedia, čo majú robiť. Európa nevie, čo má robiť,“ zdôraznil.

Zároveň poznamenal, že so súčasnými európskymi lídrami má dobré vzťahy a nemá medzi nimi nepriateľa. „Súčasnú zostavu mám vlastne rád,“ skonštatoval. Nevylúčil však, že v budúcnosti môže v Európe podporiť kandidátov, ktorí budú viac v súlade s jeho víziou. Ako príklad spomenul maďarského premiéra Viktora Orbána.

V rozhovore sa šéf Bieleho domu vyjadril mimoriadne kriticky najmä k migračnej politike Európy. Mestá ako Londýn a Paríž sa podľa neho zmietajú pod ťarchou migrácie z Blízkeho východu a Afriky. Bez zmeny migračnej politiky niektoré európske štáty „už nebudú životaschopnými krajinami“, uviedol.

Trump tiež opätovne spomenul londýnskeho primátora Sadiqa Khana, ktorý má pakistanský pôvod a je prvým moslimom na čele mesta. Khan podľa neho zvíťazil iba vďaka migrácii. „Zvolili ho, pretože sa tam prisťahovalo toľko ľudí. Tí teraz hlasujú za neho,“ myslí si americký prezident.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine Trump nevyvrátil obavy jej spojencov, že Spojené štáty môžu odstúpiť od mierových rokovaní a nechať ju napospas ruskej agresii. Vyhlásil iba, že Rusko je zjavne v silnejšej pozícii ako Ukrajina.

Naznačil tiež, že na Ukrajine by sa mali konať nové voľby. „Už dlho nemali voľby,“ povedal Trump. „Viete, hovoria o demokracii, ale raz sa dostanú do bodu, keď to už nebude demokracia,“ uviedol. Na Ukrajine sa voľby neuskutočnili z dôvodu vojnového stavu, počas ktorého konanie akýchkoľvek volieb nie je možné.

Donald Trump
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
Donald Trump Európa
Späť
Zdieľať
Diskusia