Primátor hlavného mesta Bratislava zverejnil vysvetlenie.
Primátor hlavného mesta Matúš Vallo v príspevku na sociálnej sieti vysvetľuje celodennú pondelkovú zápchu, ktorá mnohým obyvateľom Bratislavy spôsobila komplikácie. Podľa Valla išlo o reťazovú zápchu, ktorú odštartovala ranná dopravná nehoda na D2 za tunelom Sitina.
„Táto vážna nehoda spôsobila dočasné uzavretie obidvoch pruhov a vznik obrovských kolón, ktoré začínali už pred vjazdom do mesta. Keďže vodiči sa pokúšali obchádzať obmedzený úsek inými trasami cez mesto, kolóny sa následne vytvárali aj na zjazdoch z obidvoch diaľničných obchvatov a neskôr po celom meste,“ hovorí Vallo.
Podľa Valla k situácii prispelo aj to, že bol pondelok, kedy do Bratislavy prichádza najviac áut, naviac zápcham nepomohlo ani daždivé počasie.
Primátor dodáva, že včerajšia situácia poukázala na potrebu výstavby severného diaľničného obchvatu Bratislavy, ktorý by stiahol tranzitnú dopravu smerom do Čiech mimo mesta a tiež na potrebu precíznejšieho plánovania opráv zo strany NDS.