ANKETA: Vzťahy aj politika. Toto sú najhoršie témy, ktoré Slováci riešia počas Vianoc

Dnes sme sa v ankete pýtali ľudí, aké sú najhoršie témy počas Vianoc s rodinou.
V rámci našej vianočnej ankety sme sa Slovákov v uliciach Bratislavy pýtali, aké sú najhoršie témy počas Vianoc s rodinou.
Odpovede boli rôznorodé, či už išlo o pohlavné intímnosti, šport, stravu či vzťahy. No téma, ktorá najviac rozdeľuje pod vianočným stromčekom, bola politika.
