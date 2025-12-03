ANKETA: Poslancov sme sa pýtali, čo vravia na návrh zákazu sociálnych sietí do 16 rokov

Európsky parlament aj Ministerstvo investícií SR prichádzajú s návrhmi, ktoré majú zmeniť pravidlá pre sociálne siete a zvýšiť ochranu detí v online priestore.
Ministerstvo investícií SR pripravuje nový zákon, ktorý má chrániť maloletých v digitálnom priestore a nastaviť jasné pravidlá pre sociálne siete. Len nedávno pritom aj Europarlament navrhol zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov.
V parlamente sme sa pýtali poslancov, čo na obmedzenie sociálnych sietí pre mladých ľudí hovoria. „Tak myslím si, že už to rezonuje v Európskej únii takáto téma a je pravda, že sociálne siete môžu aj slúžiť, ale aj ublížiť človeku. A ja som skôr zástanca, aby bola zakázaná anonymita a potom aby boli dané pravidlá, lebo človek dokáže ublížiť slovom a dokáže človeku aj zničiť život,“ tvrdí predseda SNS Andrej Danko.
Ďalšie odpovede poslancov nájdeš vo videu: