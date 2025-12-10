Štát im poskytne 1 442 351 eur.
Na úhradu nákladov súvisiacich s riešením mimoriadnych udalostí spôsobených zosuvom pôdy a požiarom poskytne štát 1 442 351 eur. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Ministerstvo vnútra ako predkladateľ spresnil, že refundácia výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany sa týka udalostí v období 2023 až 2025, konkrétne následkov zosuvu pôdy v obciach Kozelník, Štiavnické Bane, Dolné Semerovce, Dolné Vestenice a v Považskej Bystrici a požiaru v Dobšinej.
„Opodstatnenosť, správnosť a primeranosť predložených požiadaviek verifikovali okresné úrady,“ uviedol rezort vnútra.
4. decembra 2025 o 5:46 Čas čítania 0:44 Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
10. decembra 2025 o 11:11 Čas čítania 1:16 Mimoriadna udalosť v Bratislave: Na Hlavnej stanici sa vykoľajil vlak