Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 10. decembra 2025 o 12:24
Čas čítania 0:20

Obyvatelia týchto obcí budú mať nárok na príspevok od štátu. Týka sa mimoriadných udalostí v rokoch 2023 až 2025

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Obyvatelia týchto obcí budú mať nárok na príspevok od štátu. Týka sa mimoriadných udalostí v rokoch 2023 až 2025
Zdroj: PxHere

Štát im poskytne 1 442 351 eur.

Na úhradu nákladov súvisiacich s riešením mimoriadnych udalostí spôsobených zosuvom pôdy a požiarom poskytne štát 1 442 351 eur. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.


Ministerstvo vnútra ako predkladateľ spresnil, že refundácia výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany sa týka udalostí v období 2023 až 2025, konkrétne následkov zosuvu pôdy v obciach Kozelník, Štiavnické Bane, Dolné Semerovce, Dolné Vestenice a v Považskej Bystrici a požiaru v Dobšinej.


„Opodstatnenosť, správnosť a primeranosť predložených požiadaviek verifikovali okresné úrady,“ uviedol rezort vnútra.

4. decembra 2025 o 5:46 Čas čítania 0:44 Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
10. decembra 2025 o 11:11 Čas čítania 1:16 Mimoriadna udalosť v Bratislave: Na Hlavnej stanici sa vykoľajil vlak Mimoriadna udalosť v Bratislave: Na Hlavnej stanici sa vykoľajil vlak
10. decembra 2025 o 9:31 Čas čítania 0:50 Zelenskyj prehovoril o voľbách. Konať sa môžu aj za pár mesiacov, má však podmienky Zelenskyj prehovoril o voľbách. Konať sa môžu aj za pár mesiacov, má však podmienky
peniaze
Zdroj: PxHere
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Peniaze Príspevky od štátu Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
včera o 09:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 2 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 2 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, čo radí odborník?
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, čo radí odborník?
včera o 14:19
Po Bratislave chodia falošní smetiari. Cielia najmä na jednu skupinu ľudí, môžeš ich jednoducho rozoznať
Po Bratislave chodia falošní smetiari. Cielia najmä na jednu skupinu ľudí, môžeš ich jednoducho rozoznať
včera o 09:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 2 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
včera o 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
pred 2 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, čo radí odborník?
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, čo radí odborník?
pred 3 dňami
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
pred 2 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 2 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
4. 12. 2025 5:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
včera o 09:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Lifestyle news
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna pred hodinou
Zendaya a Robert Pattinson sa stávajú manželmi v novom filme „The Drama“. Pozri si prvý poster pred 2 hodinami
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali pred 3 hodinami
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things včera o 17:04
Sydney Sweeney reaguje na kritiku „Great Jeans“ kampane: „Som proti nenávisti a rozdeľovaniu“ včera o 16:13
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“ včera o 15:20
Máme najkrajšie dresy. V zahraničnom rebríčku TOP olympijských dresov sa slovenskí hokejisti ocitli na prvom mieste včera o 14:45
U mladých ľudí rastie počet prípadov zákerného typu rakoviny. Vedci hľadajú odpoveď včera o 13:07
Sziget oznámil prvých interpretov. Vystúpia Twenty One Pilots, Lewis Capaldi či sombr včera o 11:07
Slovensko Všetko
Mimoriadna udalosť v Bratislave: Na Hlavnej stanici sa vykoľajil vlak
pred hodinou
Mimoriadna udalosť v Bratislave: Na Hlavnej stanici sa vykoľajil vlak
Prevádzka na stanici je monitorovaná.
Naháňačka pri Nitre sa skončila smrťou vodiča. Telo muža našli 500 metrov od auta
pred 2 hodinami
Naháňačka pri Nitre sa skončila smrťou vodiča. Telo muža našli 500 metrov od auta
Ministerstvo vnútra dostalo pokutu 70-tisíc eur. Úrad na ochranu oznamovateľov potvrdil porušenie zákona
pred 38 minútami
Ministerstvo vnútra dostalo pokutu 70-tisíc eur. Úrad na ochranu oznamovateľov potvrdil porušenie zákona
PREDPOVEĎ: Prichádza vyvrcholenie tepla. Čakajú nás mimoriadne vysoké teploty
dnes o 08:01
PREDPOVEĎ: Prichádza vyvrcholenie tepla. Čakajú nás mimoriadne vysoké teploty
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
dnes o 05:55
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Polícia zasahovala v prípade korupcie. Zadržali tri osoby
pred hodinou
Polícia zasahovala v prípade korupcie. Zadržali tri osoby
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Ekonomika Všetko
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred 3 dňami
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
včera o 09:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Dohľad nad firmou je povinnosť, nielen formálna funkcia.
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia