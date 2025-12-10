Kategórie
TASR
dnes 10. decembra 2025 o 11:02
Čas čítania 0:25

Polícia zasahovala v prípade korupcie. Zadržali tri osoby

Polícia zasahovala v prípade korupcie. Zadržali tri osoby
Zdroj: Refresher

Polícia prešetruje úplatok v sume 4 000 eur.

Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) zadržal tri osoby pre podozrenie zo spáchania korupčného trestného činu. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová.

Tri osoby zadržali v pondelok 8. decembra. O deň neskôr, po vykonaní potrebných procesných úkonov, voči dvom z nich zniesli obvinenie pre trestný čin nepriamej korupcie.

Podľa doterajších zistení, za úplatok v celkovej sume 4 000 eur, malo dôjsť k využitiu domnelého vplyvu na výkon právomoci verejného činiteľa s cieľom zabezpečiť prepustenie väzobne stíhanej osoby vo veci vedenej na Okresnom súde v Nových Zámkoch. Obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode.

Polícia
Zdroj: Polícia Slovenskej republiky
