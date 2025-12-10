Polícia prešetruje úplatok v sume 4 000 eur.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) zadržal tri osoby pre podozrenie zo spáchania korupčného trestného činu. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová.
Tri osoby zadržali v pondelok 8. decembra. O deň neskôr, po vykonaní potrebných procesných úkonov, voči dvom z nich zniesli obvinenie pre trestný čin nepriamej korupcie.
Podľa doterajších zistení, za úplatok v celkovej sume 4 000 eur, malo dôjsť k využitiu domnelého vplyvu na výkon právomoci verejného činiteľa s cieľom zabezpečiť prepustenie väzobne stíhanej osoby vo veci vedenej na Okresnom súde v Nových Zámkoch. Obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode.