Na Hlavnej stanici v Bratislave došlo k vykoľajeniu vlaku spoločnosti Leo Express. Podľa informácií facebookovej stránky Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR sa mimoriadna udalosť stala na odstavnom koľajisku.
V čase nehody neboli vo vlaku cestujúci a nikto neutrpel zranenia. Doprava nie je obmedzená.
O stanovisko k incidentu sme požiadali ŽSR, uvádzame ho v plnom znení:
„Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) informujú, že dnes približne o 08:10 hod. došlo v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica, na odstavnom koľajisku, k vykoľajeniu súpravy dopravcu LESK posledným podvozkom počas posunovacích prác pri výhybke č. 234.
Po udelení súhlasu zo strany Policajného zboru SR bola o 10:10 hod. výhybka č. 234 zamknutá a doprava na odstavné koľajisko je vedená po novej spojke cez koľaj č. 91. Nakoľajenie súpravy bude vykonané pomocou lyžín.
Odstavné koľajisko slúži na technické úkony, odstavenie a posun prázdnych vlakových súprav. Osobné vlaky s cestujúcimi tadiaľ nejazdia, a preto v tomto prípade nedošlo k udalosti počas prepravy cestujúcich.
V štatistike mimoriadnych udalostí v železničnej doprave sú medzi „iné nehody“ zahŕňané najmä prípady zrážok alebo vykoľajenia koľajových vozidiel pri posune, počas výkonu prác na zariadení železničnej infraštruktúry, pri jazde pracovných mechanizmov, po samovoľnom pohybe vozidiel alebo úmyselnom poškodení.
Kategória B6 predstavuje menšiu nehodu iného typu, ak pri nej došlo k ťažkému zraneniu najviac štyroch osôb alebo k spôsobeniu väčšej škody nad 20 000 eur na železničných vozidlách, infraštruktúre, majetku tretích osôb alebo životnom prostredí. Kategória OU6 znamená ostatnú udalosť zrážky alebo vykoľajenia pri posune, ak škoda nepresiahne zákonom stanovenú hodnotu a nedošlo k vážnym zraneniam.
Pri dnešnej udalosti zatiaľ nie je stanovená konečná kategorizácia. S istotou môžeme potvrdiť, že došlo k vykoľajeniu jedného podvozku motorovej jednotky. O zaradení udalosti rozhodne vyšetrovateľ po vyčíslení škody na základe komisionálnej prehliadky súpravy, prípadných nákladov na opravu infraštruktúry, nakoľajenie a ďalších súvisiacich nákladov. Za rok 2025 evidujeme pri posunovacích činnostiach na odstavných koľajiskách tri menšie nehody kategórie B6, dvadsaťjeden udalostí kategórie OU6 a dnešnú udalosť, ktorá je zatiaľ bez kategorizácie.“
