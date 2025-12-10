Kategórie
Natália Mišániová
dnes 10. decembra 2025 o 10:17
Čas čítania 0:13

Naháňačka pri Nitre sa skončila smrťou vodiča. Telo muža našli 500 metrov od auta

Naháňačka pri Nitre sa skončila smrťou vodiča. Telo muža našli 500 metrov od auta
Zdroj: FB/Polícia SR – Nitriansky kraj

Telo muža našli približne 500 metrov od havarovaného auta v blízkom lese.

Tesne pred polnocou sa pred Nitrou udiala policajná naháňačka, ktorá dopadla tragicky. Pri incidente zahynul 46-ročný vodič osobného vozidla. Na mieste zasahovali policajti, vyšetrovatelia aj súdna lekárka, informujú o tom noviny.sk

Telo muža našli približne 500 metrov od havarovaného auta v blízkom lese. Podľa dostupných informácií mal pred políciou utekať pre zadržaný vodičský preukaz. 

policajné autá polícia SR
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
