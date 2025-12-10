Telo muža našli približne 500 metrov od havarovaného auta v blízkom lese.
Tesne pred polnocou sa pred Nitrou udiala policajná naháňačka, ktorá dopadla tragicky. Pri incidente zahynul 46-ročný vodič osobného vozidla. Na mieste zasahovali policajti, vyšetrovatelia aj súdna lekárka, informujú o tom noviny.sk.
Telo muža našli približne 500 metrov od havarovaného auta v blízkom lese. Podľa dostupných informácií mal pred políciou utekať pre zadržaný vodičský preukaz.
