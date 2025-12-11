ANKETA: Ľudí v Bratislave sme sa pýtali, koľko míňajú na vianočné darčeky. Sumy sa pohybovali od 100 do 3 000 eur

Jeden z respondentov nás odpoveďou prekvapil.
V rámci našej série vianočných ankiet sme sa ľudí v uliciach Bratislavy pýtali, aký najdrahší darček kúpili, a koľko peňazí minú na tohtoročné vianočné darčeky.
Odpovede boli rôznorodé. Suma, ktorú ľudia zvyčajne minú, sa podľa odpovedí respondentov pohybuje od 100 do 300 eur. Jeden muž však do darčeku pre svoju manželku investoval skoro 3-tisíc eur.
Koľko plánuješ minúť na vianočné darčeky?
Do 100 eur.
100 až 500 eur.
500 až 1 000 eur.
Viac ako 1 000 eur.
Do 100 eur.
60 %
100 až 500 eur.
20 %
500 až 1 000 eur.
0 %
Viac ako 1 000 eur.
20 %
Ďalšie odpovede nájdeš vo videu:
