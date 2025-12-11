Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Jakub Paulík TASR
dnes 11. decembra 2025 o 19:23
Čas čítania 0:53

VIDEO: V parlamente sa odohrala roztržka medzi Matovičom a Muňkom. Poslanci do seba strkali a vzájomne si nadávali

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
VIDEO: V parlamente sa odohrala roztržka medzi Matovičom a Muňkom. Poslanci do seba strkali a vzájomne si nadávali
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Matovič celý incident streamoval na Facebooku.

Líder opozičného hnutia SLOVENSKO Igor Matovič sa dnes počas schvaľovania novely Trestného zákona dostal do konfliktu s poslancom Dušanom Muňkom (Smer-SD). Incident z parlamentu Matovič zverejnil na sociálnej sieti Facebook.

Muňko a Matovič sa doťahovali o transparent s nápisom „Obžalovaný Gašpar hlasuje za amnestiu pre seba“, ktorý chcel Muňko Matovičovi vziať. Počas konfliktu do seba poslanci strkali telami. Matovič na Muňka kričal, že je „eštebák, privatizér a zlodej“.

Novela by podľa Šimečku mohla kriminalizovať aj prezidenta

Novela Trestného zákona, o ktorej poslanci rokovali v skrátenom legislatívnom konaní, prináša viacero zásadných zmien, od sprísnenia trestov za opakované drobné krádeže až po nové definície trestných činov.

Do návrhu pribudli aj pozmeňujúce návrhy z výborov, ktoré rozširujú skutkovú podstatu marenia volebnej kampane o konanie „v spojení s cudzou mocou“ a zavádzajú nový trestný čin súvisiaci s povojnovým usporiadaním pomerov po druhej svetovej vojne.

Okrem toho novela sprísňuje podmienky pre tzv. kajúcnikov a prikazuje súdom detailnejšie zdôvodňovať dôveryhodnosť spolupracujúcich obvinených.

Nový trestný čin, ktorý sa týka verejného spochybňovania povojnových právnych aktov, vyvolal výraznú reakciu v opozícii. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti skritizoval koalíciu.

Uviedol, že podľa jeho výkladu by takto formulované ustanovenie mohlo kriminalizovať aj jeho, prezidenta Petra Pellegriniho či tisíce ľudí, najmä z maďarskej komunity. Varoval, že za nepresne interpretovanú poznámku k Benešovým dekrétom by hrozilo až pol roka väzenia.

9. decembra 2025 o 9:10 Čas čítania 0:59 Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
8. decembra 2025 o 8:33 Čas čítania 0:30 Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
10. decembra 2025 o 18:13 Čas čítania 2:16 REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko? REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Igor Matovič
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
5. 12. 2025 6:31
Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
včera o 18:13
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
dnes o 10:11
Počasie na Slovensku čaká zmena: Koniec teplého decembra môže prísť skôr, než sa očakávalo
Počasie na Slovensku čaká zmena: Koniec teplého decembra môže prísť skôr, než sa očakávalo
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 2 dňami
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
5. 12. 2025 6:31
Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
7. 12. 2025 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
pred 3 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 2 dňami
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Lifestyle news
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov dnes o 16:24
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur dnes o 15:30
Darca spermií šíril rakovinovú mutáciu. Muž je otcom takmer 200 detí v Európe dnes o 13:17
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších dnes o 10:50
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games dnes o 10:09
Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta dnes o 09:27
Playboi Carti vstupuje do sveta Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj hudobných trackov včera o 17:05
Poznáme najpopulárnejšie mená roku 2025: Na Slovensku opäť vedie Sofia a Jakub včera o 16:14
Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti včera o 15:37
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory včera o 14:52
Slovensko Všetko
Agresívni slovanisti: Futbaloví fanúšikovia robili v lietadle problémy, zasahovať musela polícia
dnes o 15:27
Agresívni slovanisti: Futbaloví fanúšikovia robili v lietadle problémy, zasahovať musela polícia
Skupina fanúšikov sa podľa svedkov správala pod vplyvom alkoholu a po pristátí pokračovala v agresívnom správaní.
Novinár Rasťo Iliev po 10 rokoch končí v TA3: „Dali mi na výber. Instagram alebo televízia“
dnes o 12:30
Novinár Rasťo Iliev po 10 rokoch končí v TA3: „Dali mi na výber. Instagram alebo televízia“
Na outlete vo Voderadoch môže zo štátneho zarobiť aj rodina podnikateľa, ktorý sa pozná s Počiatkom a Bašternákom
dnes o 13:32
Na outlete vo Voderadoch môže zo štátneho zarobiť aj rodina podnikateľa, ktorý sa pozná s Počiatkom a Bašternákom
AKTUÁLNE: Pri Ilave sa zrazil vlak s nákladiakom. Vodiča museli s ťažkými zraneniami hospitalizovať
dnes o 13:24
AKTUÁLNE: Pri Ilave sa zrazil vlak s nákladiakom. Vodiča museli s ťažkými zraneniami hospitalizovať
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred 2 hodinami
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
Ozbrojený lupič prepadol košické zlatníctvo: Na predavačky mieril zbraňou a ušiel so šperkami za 40-tisíc eur
dnes o 16:13
Ozbrojený lupič prepadol košické zlatníctvo: Na predavačky mieril zbraňou a ušiel so šperkami za 40-tisíc eur
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Zahraničie Všetko
Šokujúci prípad z Ruska: Muž stiahol z kože manželku, namiesto väzenia ho poslali na Ukrajinu
dnes o 14:03
Šokujúci prípad z Ruska: Muž stiahol z kože manželku, namiesto väzenia ho poslali na Ukrajinu
dnes o 14:48
VIDEO: Bulharský premiér pod tlakom protestov odstúpil. Vláda končí po necelom roku
dnes o 16:58
Automobilka Porsche čelí najväčšej kríze za posledné roky. Ohrozené je každé štvrté pracovné miesto, firma zvažuje presun výroby

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred 2 hodinami
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
Rok 2026 prinesie na Slovensku sériu významných legislatívnych noviniek, ktoré pocítia zamestnanci, podnikatelia či rodiny. V našom prehľade si prečítate, čo sa mení a na čo sa treba pripraviť.
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
pred 2 dňami
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia