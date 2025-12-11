VIDEO: V parlamente sa odohrala roztržka medzi Matovičom a Muňkom. Poslanci do seba strkali a vzájomne si nadávali

Matovič celý incident streamoval na Facebooku.
Líder opozičného hnutia SLOVENSKO Igor Matovič sa dnes počas schvaľovania novely Trestného zákona dostal do konfliktu s poslancom Dušanom Muňkom (Smer-SD). Incident z parlamentu Matovič zverejnil na sociálnej sieti Facebook.
Muňko a Matovič sa doťahovali o transparent s nápisom „Obžalovaný Gašpar hlasuje za amnestiu pre seba“, ktorý chcel Muňko Matovičovi vziať. Počas konfliktu do seba poslanci strkali telami. Matovič na Muňka kričal, že je „eštebák, privatizér a zlodej“.
Novela by podľa Šimečku mohla kriminalizovať aj prezidenta
Novela Trestného zákona, o ktorej poslanci rokovali v skrátenom legislatívnom konaní, prináša viacero zásadných zmien, od sprísnenia trestov za opakované drobné krádeže až po nové definície trestných činov.
Do návrhu pribudli aj pozmeňujúce návrhy z výborov, ktoré rozširujú skutkovú podstatu marenia volebnej kampane o konanie „v spojení s cudzou mocou“ a zavádzajú nový trestný čin súvisiaci s povojnovým usporiadaním pomerov po druhej svetovej vojne.
Okrem toho novela sprísňuje podmienky pre tzv. kajúcnikov a prikazuje súdom detailnejšie zdôvodňovať dôveryhodnosť spolupracujúcich obvinených.
Nový trestný čin, ktorý sa týka verejného spochybňovania povojnových právnych aktov, vyvolal výraznú reakciu v opozícii. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti skritizoval koalíciu.
Uviedol, že podľa jeho výkladu by takto formulované ustanovenie mohlo kriminalizovať aj jeho, prezidenta Petra Pellegriniho či tisíce ľudí, najmä z maďarskej komunity. Varoval, že za nepresne interpretovanú poznámku k Benešovým dekrétom by hrozilo až pol roka väzenia.