Brigádujú nielen študenti, ale aj seniori a ľudia v produktívnom veku.
Brigády sa postupne menia z doplnkovej príležitosti na formu nutného privyrábania. Nevyužívajú ich len študenti, ale čoraz častejšie aj seniori a ľudia v produktívnom veku, ktorí si nimi kompenzujú rastúce životné náklady, nízke mzdy alebo neisté pracovné úväzky.
Portál Profesia.sk zaznamenal pokles počtu zimných brigád oproti minulému roku, avšak priemerná hodinová mzda stúpla.
- Pokles ponúk: Najviac brigád bolo v septembri a októbri (zhodne po 700), v novembri klesol ich počet o 270.
- Aktuálny stav: K 4. decembru bolo zverejnených 354 ponúk na dohodu, prevažne pre študentov.
Za poklesom počtu brigád pri raste hodinovej mzdy vidia odborári opatrnosť zamestnávateľov pri vytváraní krátkodobých pracovných príležitostí z dôvodu klesajúcich alebo stagnujúcich tržieb a spotreby v maloobchode.
Na druhej strane sa snažia udržať či prilákať pracovníkov vyššou hodinovou mzdou, keďže konkurencia pri dopyte po pracovnej sile, najmä pri sezónnych prácach, zostáva vysoká.
Koľko si vedia brigádnici zarobiť?
Zamestnávatelia majú záujem o študentov, ak je ich zaťaženie v rámci vymedzených hodín nižšie. Priemerná hodinová mzda vzrástla, zatiaľ čo začiatkom novembra 2024 dosahovala 6,50 eura, tak tento rok bola v rovnakom období na úrovni 7,20 eura. V obchode stúpla hodinová mzda oproti minulému roku o 50 centov na 6,40 eura.
V doprave a logistike si vedia brigádnici zarobiť okolo ôsmich eur na hodinu, v cestovnom ruchu a gastre je to v priemere 7,60 eura. Možnosti krátkodobého privyrobenia si sa podľa odborárov neriadia len ochotou pracovať, ale aj miestom, kde ľudia žijú.
„Brigády čoraz viac suplujú nedostatočné mzdy a slabú regionálnu zamestnanosť. Namiesto toho, aby boli len dočasnou alebo vstupnou skúsenosťou pre mladých ľudí. Pokiaľ zostane veľká časť obyvateľstva odkázaná na privyrábanie si popri práci či dôchodku, ide o jasný signál, že problém nie je v nedostatku snahy pracovať, ale v nastavení miezd, pracovných podmienok a regionálneho rozvoja,“ uzavrela KOZ SR.