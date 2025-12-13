Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 13. decembra 2025 o 16:40
Čas čítania 1:11

Brigády popri práci sú pre ľudí nutnosť. Kompenzujú nimi vysoké životné náklady a nízke mzdy

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Brigády popri práci sú pre ľudí nutnosť. Kompenzujú nimi vysoké životné náklady a nízke mzdy
Zdroj: TASR/František Iván

Brigádujú nielen študenti, ale aj seniori a ľudia v produktívnom veku.

Brigády sa postupne menia z doplnkovej príležitosti na formu nutného privyrábania. Nevyužívajú ich len študenti, ale čoraz častejšie aj seniori a ľudia v produktívnom veku, ktorí si nimi kompenzujú rastúce životné náklady, nízke mzdy alebo neisté pracovné úväzky.

Portál Profesia.sk zaznamenal pokles počtu zimných brigád oproti minulému roku, avšak priemerná hodinová mzda stúpla.

  • Pokles ponúk: Najviac brigád bolo v septembri a októbri (zhodne po 700), v novembri klesol ich počet o 270.
  • Aktuálny stav: K 4. decembru bolo zverejnených 354 ponúk na dohodu, prevažne pre študentov.

Za poklesom počtu brigád pri raste hodinovej mzdy vidia odborári opatrnosť zamestnávateľov pri vytváraní krátkodobých pracovných príležitostí z dôvodu klesajúcich alebo stagnujúcich tržieb a spotreby v maloobchode.

Na druhej strane sa snažia udržať či prilákať pracovníkov vyššou hodinovou mzdou, keďže konkurencia pri dopyte po pracovnej sile, najmä pri sezónnych prácach, zostáva vysoká.

Anketa:
Brigáduješ popri zamestnaní?
Áno, musím si privyrobiť.
Áno, ale nie je to pre mňa nevyhnutnosť.
Nie, nestíham to.
Nasťastie to nepotrebujem.
Iné.
Áno, musím si privyrobiť.
34 %
Áno, ale nie je to pre mňa nevyhnutnosť.
3 %
Nie, nestíham to.
24 %
Nasťastie to nepotrebujem.
34 %
Iné.
3 %

Koľko si vedia brigádnici zarobiť? 

Zamestnávatelia majú záujem o študentov, ak je ich zaťaženie v rámci vymedzených hodín nižšie. Priemerná hodinová mzda vzrástla, zatiaľ čo začiatkom novembra 2024 dosahovala 6,50 eura, tak tento rok bola v rovnakom období na úrovni 7,20 eura. V obchode stúpla hodinová mzda oproti minulému roku o 50 centov na 6,40 eura.

V doprave a logistike si vedia brigádnici zarobiť okolo ôsmich eur na hodinu, v cestovnom ruchu a gastre je to v priemere 7,60 eura. Možnosti krátkodobého privyrobenia si sa podľa odborárov neriadia len ochotou pracovať, ale aj miestom, kde ľudia žijú.

Brigády čoraz viac suplujú nedostatočné mzdy a slabú regionálnu zamestnanosť. Namiesto toho, aby boli len dočasnou alebo vstupnou skúsenosťou pre mladých ľudí. Pokiaľ zostane veľká časť obyvateľstva odkázaná na privyrábanie si popri práci či dôchodku, ide o jasný signál, že problém nie je v nedostatku snahy pracovať, ale v nastavení miezd, pracovných podmienok a regionálneho rozvoja,“ uzavrela KOZ SR.

13. decembra 2025 o 12:40 Čas čítania 1:28 Cestujúci, pozor: Od nedele začína platiť nový vlakový grafikon. Pozri, čo všetko sa zmení Cestujúci, pozor: Od nedele začína platiť nový vlakový grafikon. Pozri, čo všetko sa zmení
13. decembra 2025 o 12:20 Čas čítania 0:32 V Berlíne budú v nedeľu rokovať o prímerí na Ukrajine. Pricestuje viacero významných predstaviteľov krajín V Berlíne budú v nedeľu rokovať o prímerí na Ukrajine. Pricestuje viacero významných predstaviteľov krajín
13. decembra 2025 o 12:00 Čas čítania 1:00 Študentov bratislavských internátov trápia ploštice: Jeden z nich si ich dokonca preniesol aj domov Študentov bratislavských internátov trápia ploštice: Jeden z nich si ich dokonca preniesol aj domov
brigáda
Zdroj: Unsplash/Alexander London
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Práca Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:22
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
včera o 08:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 09:40
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
včera o 12:36
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
pred 2 dňami
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
včera o 08:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 13:22
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
včera o 09:40
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
pred 2 dňami
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:01
Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
7. 12. 2025 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
8. 12. 2025 8:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
8. 12. 2025 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
9. 12. 2025 9:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
9. 12. 2025 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Lifestyle news
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku pred hodinou
Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO dnes o 14:40
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia včera o 19:03
Hard Rico mieri pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie včera o 15:59
Toto sú najvplyvnejšie ženy roku 2025: V rebríčku od Forbes nájdeš Ursulu von der Leyen, ale aj Taylor Swift včera o 14:52
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025 včera o 14:07
Na oblohe v decembri môžeš vidieť „vianočnú hviezdu“. Čo v skutočnosti sledujeme? včera o 12:51
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe včera o 12:08
Čo najviac zaujímalo Slovákov v roku 2025? Na Google sme hľadali Bianku Rumanovú, Labubu, ale aj stolárstvo včera o 11:13
Slovensko Všetko
Fico reagoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v prípade Kováčika: Je to atómová bomba! Blahoželám spravodlivosti
pred 2 hodinami
Fico reagoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v prípade Kováčika: Je to atómová bomba! Blahoželám spravodlivosti
Podľa premiéra bolo rozhodnutie kľúčové a prelomové.
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
pred 3 hodinami
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
Študentov bratislavských internátov trápia ploštice: Jeden z nich si ich dokonca preniesol aj domov
dnes o 12:00
Študentov bratislavských internátov trápia ploštice: Jeden z nich si ich dokonca preniesol aj domov
Ročná diaľničná známka iba za 21 eur? Lidl v tejto krajine potešil zákazníkov
dnes o 13:20
Ročná diaľničná známka iba za 21 eur? Lidl v tejto krajine potešil zákazníkov
Cestujúci, pozor: Od nedele začína platiť nový vlakový grafikon. Pozri, čo všetko sa zmení
dnes o 12:40
Cestujúci, pozor: Od nedele začína platiť nový vlakový grafikon. Pozri, čo všetko sa zmení
Vláda podľa Fica zvažuje zníženie odvodov: „Škrtenie sme museli robiť, aby sme zachránili verejné financie,“ povedal
dnes o 13:25
Vláda podľa Fica zvažuje zníženie odvodov: „Škrtenie sme museli robiť, aby sme zachránili verejné financie,“ povedal
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred 2 dňami
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
včera o 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred 2 dňami
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia