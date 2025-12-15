Polícia zavádza nové riešenia, ktoré majú zabezpečiť rýchlu reakciu v prípade mimoriadnych udalostí.
Ochrana premiéra Roberta Fica je po atentáte spred viac než roka naďalej sprísnená. Polícia pri jeho presunoch zavádza nové bezpečnostné opatrenia, ktoré presahujú bežný štandard, informuje denník SME.
Súčasťou vládnych kolón má byť po novom aj špeciálne upravený model Land Rover Defender Outbound, ktorého cena sa už v základnom vyhotovení pohybuje okolo 104-tisíc eur. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že jeho nasadenie si vyžiadala polícia s cieľom zvýšiť bezpečnosť počas presunov a zabezpečiť okamžitý zásah pri nehode alebo mimoriadnej situácii.
Podľa odborníkov ide o nezvyčajné riešenie, keďže ochranné vozidlá štátnych predstaviteľov sú už dnes vybavené nadštandardnými bezpečnostnými a protipožiarnymi systémami. Zavedenie ďalšieho špeciálneho vozidla tak vnímajú ako výnimočné opatrenie.