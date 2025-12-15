Polícia vysvetľuje, že kreatívna a odľahčená komunikácia má osloviť širšie publikum než tradičné výzvy.
Policajný zbor aj počas tohtoročných Vianoc pokračuje v kampani, ktorou upozorňuje na najhľadanejších Slovákov evidovaných v databáze Interpolu. Cieľom je získať nové informácie od verejnosti a zvýšiť šance na ich vypátranie, informuje Polícia SR na sociálnej sieti.
Róbert Okoličány patril medzi významných bossov podsvetia
Súčasťou sviatočnej série je symbolická „vianočná pošta“, prostredníctvom ktorej polícia netradičnou formou predstavuje osoby, po ktorých dlhodobo pátra. Jedným z nich je aj Róbert Okoličány, ktorý patril medzi posledných významných bossov východoslovenského podsvetia. Viedol organizovanú zločineckú skupinu pôsobiacu najmä v Košiciach, ktorá sa spájala s vydieraním podnikateľov, brutálnymi útokmi aj viacerými vraždami. Gang bol známy mimoriadnou brutalitou a násilím.
Okoličány bol za trestnú činnosť právoplatne odsúdený na doživotný trest odňatia slobody. Napriek tomu sa vyhol výkonu trestu a dlhodobo sa skrýva v zahraničí. V súčasnosti je na úteku a po jeho zadržaní pátrajú slovenské orgány aj medzinárodné policajné zložky Europol a Interpol.
Anonymita oznamovateľov je zachovaná
Polícia vysvetľuje, že kreatívna a odľahčená komunikácia má osloviť širšie publikum než tradičné výzvy. Väčší dosah na sociálnych sieťach podľa nej zvyšuje pravdepodobnosť, že sa objaví niekto, kto má k hľadaným osobám relevantné informácie.
Zoznam najhľadanejších osôb je dostupný na oficiálnej stránke Interpolu a na webe eumostwanted.eu. Ak má niekto informácie, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, môže kontaktovať políciu na linke 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy. Polícia ubezpečuje, že anonymita oznamovateľov je zachovaná.