TASR
dnes 16. decembra 2025 o 5:55
Čas čítania 0:35

Ukrajina bude vyrábať drony v Nemecku. Ide o prvú automatizovanú linku v Európe

Ukrajina bude vyrábať drony v Nemecku. Ide o prvú automatizovanú linku v Európe
Zdroj: X (@skyeton_inc)

Podniky o tom v pondelok informovali na nemecko-ukrajinskom fóre v Berlíne.

Ukrajinský výrobca dronov Frontline Robotics a nemecká spoločnosť Quantum Systems v pondelok oznámili, že v Nemecku zakladajú spoločný podnik Quantum Frontline Industries, v ktorom sa budú vyrábať drony pre ukrajinské ozbrojené sily. Podniky o tom v pondelok informovali na nemecko-ukrajinskom fóre v Berlíne

Podnik by mal vyrobiť desiatky tisíc dronov ročne

Ide o súčasť snáh Kyjeva presunúť časť výroby zbraní do bezpečných európskych krajín, aby sa predišlo jej možnému narušeniu zo strany Ruska. Spoločnosť tvrdí, že projekt je „prvou plne automatizovanou priemyselnou linkou na výrobu dronov pre ukrajinské ozbrojené sily v Európe“.

Riaditeľ združeného podniku Matthias Lehna hovoril, že podnik by mal byť schopný vyrobiť až desiatky tisíc dronov ročne. V nemeckých továrňach sa tak bude vyrábať na bojisku odskúšaný logistický dron Linza, prieskumný dron Zoom a diaľkovo ovládaný guľomet a granátomet Buria. Spolupráca prebieha v rámci iniciatívy ukrajinskej vlády „Build with Ukraine“ (Budujme s Ukrajinou).

ilustračný obrázok.
Zdroj: TASR - Martin Baumann
