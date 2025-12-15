Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 15. decembra 2025 o 19:30
Čas čítania 1:03

Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Hlavné mesto prezradilo detaily osláv

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Hlavné mesto prezradilo detaily osláv
Zdroj: Kinley

V centre mesta sa chystá bohatý hudobný program, koncerty známych kapiel, DJ sety aj spoločné odpočítavanie posledných sekúnd roka.

Bratislava sa s rokom 2025 rozlúči vo veľkom štýle, aj keď bez tradičného ohňostroja. Obyvatelia aj návštevníci hlavného mesta sa môžu tešiť na spoločné odpočítavanie, koncerty známych kapiel a DJ sety priamo v historickom centre mesta.

„Hlavné mesto upustilo od prípravy ohňostroja už pred niekoľkými rokmi, a to z ekologických, ale aj finančných dôvodov. V každom prípade ani tento rok Bratislavčania a Bratislavčanky určite neprídu o rozlúčku s rokom 2025,“ povedal pre Refresher hovorca primátora Bratislavy Peter Bubla.

Anketa:
Budeš oslavovať Silvester v Bratislave?
Áno 
Nie 
Ešte sa rozhodujem
Áno 
33 %
Nie 
58 %
Ešte sa rozhodujem
9 %

Centrum mesta čaká bohatý program

Rozlúčka so starým rokom sa ponesie v znamení hudby, dobrej nálady a spoločnej oslavy na dvoch miestach – na Hviezdoslavovom a Františkánskom námestí.

Program na Hviezdoslavovom námestí sa začne už o 19:30, keď si návštevníci budú môcť pozrieť záznam Silvestrovského koncertu Slovenskej filharmónie. O 21:00 sa o zábavu postará legendárna skupina Vidiek, ktorú o 23:00 vystrieda kapela Polemic. Po polnoci bude program pokračovať až do 1:00 hodiny rannej v réžii DJ Samurai.

Silvestrovská zábava sa však nebude odohrávať len na jednom mieste. Na Františkánskom námestí, kde počas adventu prebiehal Hlavný vianočný trh, sa o 22:00 predstaví známa Beatles revivalová skupina Brouci band. Milovníci elektronickej hudby si následne prídu na svoje od 23:00 do 1:00, keď námestie roztancuje DJ Miles.

Oslavy budú bez pyrotechniky

Dobrou správou pre návštevníkov je aj to, že stánky Hlavného a Staromestského vianočného trhu na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí zostanú otvorené až do 1:00 hodiny rannej, takže o občerstvenie počas osláv nebude núdza.

Bratislava tak ponúkne silvestrovskú oslavu bez pyrotechniky, no s bohatým kultúrnym programom, ktorý má osloviť všetky generácie a vytvoriť príjemnú atmosféru posledného večera v roku.

14. decembra 2025 o 14:40 Čas čítania 0:31 KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
15. decembra 2025 o 14:19 Čas čítania 0:21 Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
15. decembra 2025 o 12:22 Čas čítania 0:39 Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
silvester
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 12:22
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
včera o 14:40
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
dnes o 14:19
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 12:45
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu. Prvé listy prídu už v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu. Prvé listy prídu už v roku 2026
včera o 14:40
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
dnes o 12:22
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
včera o 12:45
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu. Prvé listy prídu už v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu. Prvé listy prídu už v roku 2026
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
9. 12. 2025 9:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
9. 12. 2025 9:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
8. 12. 2025 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
8. 12. 2025 8:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
9. 12. 2025 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Lifestyle news
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov dnes o 16:07
Rock for People sa dostal do rebríčka TOP 10 európskych festivalov. Halsey bude jeho piatou headlinerkou dnes o 14:42
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie dnes o 14:06
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka dnes o 13:18
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval dnes o 12:35
Ikona herného sveta Lara Croft sa vracia. Fanúšikov série Tomb Raider čakajú hneď dve nové hry dnes o 11:46
John Cena sa rozlúčil s WWE po 23 rokoch. Jeho posledný zápas bol plný emócií dnes o 10:52
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu dnes o 10:04
Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik dnes o 09:18
AKTUÁLNE: Známeho režiséra Roba Reinera a jeho manželku našli mŕtvych v ich dome. Podozrivý je ich syn dnes o 08:31
Slovensko Všetko
Syn premiéra Fica kupuje byty v Bratislave za státisíce bez hypotéky. Pôvod financií zatiaľ nevysvetlil
dnes o 13:41
Syn premiéra Fica kupuje byty v Bratislave za státisíce bez hypotéky. Pôvod financií zatiaľ nevysvetlil
Jeho firma Lumina AI podľa dostupných údajov nedosahuje vysoké tržby.
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
dnes o 14:19
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
dnes o 12:22
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
Alojz Hlina pred Prezidentským palácom vystavil plagát s nápisom „Mafia“
dnes o 13:00
Alojz Hlina pred Prezidentským palácom vystavil plagát s nápisom „Mafia“
SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa: Poľadovica zasiahne veľkú časť Slovenska (+ mapy)
dnes o 16:57
SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa: Poľadovica zasiahne veľkú časť Slovenska (+ mapy)
PREHĽAD: Sviatky čaká v roku 2026 veľká zmena: Niektoré dni už nebudú voľné a obchody otvoria častejšie
dnes o 16:19
PREHĽAD: Sviatky čaká v roku 2026 veľká zmena: Niektoré dni už nebudú voľné a obchody otvoria častejšie
Zahraničie Všetko
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
včera o 13:01
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
dnes o 05:55
Medzi obeťami teroristického útoku v Sydney bola údajne aj Slovenka. Počet obetí ešte vzrástol
včera o 11:40
Pri streľbe na pláži Bondi v Sydney zomrelo 10 ľudí. Izraelský prezident to označil za krutý útok na Židov
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
pred 3 dňami
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia