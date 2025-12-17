V prvom roku má využiť Erasmus+ v Británii až 100 000 ľudí, príspevok štátu bude asi 570 mil. libier.
➔ Británia sa v roku 2027 opäť pripojí k výmennému programu EÚ Erasmus+. Británia a EÚ to oznámili v stredu v spoločnom vyhlásení.
➔ V prvom roku by z programu mohlo vyťažiť približne 100 000 ľudí.
➔ Vláda odhaduje príspevok na približne 570 miliónov libier (zhruba 648 miliónov eur).
Citát: „Ide o viac ako len o cestovanie: ide o budúce zručnosti, akademický úspech a poskytovanie prístupu k najlepším možným príležitostiam pre budúcu generáciu,“ povedal britský minister pre vzťahy s EÚ Nick Thomas-Symonds.
Kontext:
Erasmus+ je program EÚ pre vzdelávanie, mládež a šport. V aktuálnom období 2021 – 2027 má rozpočet 26,2 miliardy eur a podporuje študentov, učiteľov, výskumníkov, mládežníckych pracovníkov aj športové projekty. Program využívajú aj nečlenské krajiny EÚ ako Nórsko, Island či Turecko, ktoré sa zapájajú ako pridružené krajiny.
Británia po odchode z EÚ prestala od roku 2021 program využívať a spustila vlastný Turing Scheme. Ten financuje najmä výjazdy študentov z Británie do zahraničia, no nefunguje recipročne a nepokrýva príchod zahraničných študentov do Británie tak, ako to robí Erasmus+. Vláda teraz tvrdí, že návrat k Erasmus+ plní záväzok z májového summitu EÚ – Británia a chce cieliť podporu najmä na znevýhodnené skupiny.
Podľa dostupných údajov zvyšuje zahraničná mobilita šance na uplatnenie na trhu práce, obzvlášť u študentov zo znevýhodneného prostredia. Po opätovnom zapojení Británie od roku 2027 sa rozšíria možnosti výmenných pobytov a spoluprác medzi britskými a európskymi školami a organizáciami naprieč oblasťami vzdelávania, mládeže a športu. Slovenský eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič označil dohodu na sociálnej sieti X za „veľký krok vpred“.