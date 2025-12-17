Softvérovú online registračnú pokladnicu budú využívať aj prostredníctvom cloudovej služby.
Slovenský parlament schválil nový zákon o evidencii tržieb. Nahrádza doterajšiu právnu úpravu a rozširuje povinnosť evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice aj na subjekty, ktoré ju doteraz nemuseli používať. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2026, informuje Finančná správa na svojom Facebooku.
Povinnosť platí pre všetkých predávajúcich – fyzické aj právnické osoby s oprávnením na podnikanie alebo výkon samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré prijímajú tržby za tovar alebo služby.
Rozšírenie okruhu povinných osôb
Zrušenie doterajšieho zoznamu vybraných služieb spôsobí, že viaceré profesie a činnosti, ktoré doteraz neevidovali tržby cez pokladnicu, budú po novom povinné tak robiť. Nový zákon prináša flexibilnejšie riešenia, ktoré umožňujú využívať softvérovú online registračnú pokladnicu aj prostredníctvom cloudovej služby.
Dôležité termíny:
- od 1. 1. 2026 – vyššie sankcie za porušenie zákona, povinné informačné oznámenie na predajnom mieste, zavedenie technického DIČ
