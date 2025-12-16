Toto bude v poradí tretie kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku.
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil tretie kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku. Ponuky je možné predkladať do 31. januára 2026 do 12.00 h. Ide o opakovaný predaj nehnuteľností, o ktoré v predchádzajúcich kolách neprejavili záujem potenciálni kupujúci.
„Ďalšie kolo súťaže reflektuje aktuálnu situáciu na realitnom trhu, technický stav ponúkaných nehnuteľností aj ekonomické podmienky. Pri časti majetku preto nie je stanovená minimálna kúpna cena, čím chce kraj osloviť širší okruh záujemcov a zároveň zabezpečiť efektívne a hospodárne využitie nevyužívaného majetku,“ priblížila krajská samospráva.
- V Hlohovci predávajú športový areál s tenisovými kurtmi a bežeckou dráhou za minimálnu kúpnu cenu 306 788,02 eura.
- Predáva sa aj objekt bývalého vyučovacieho strediska praktickej výučby v priemyselnom areáli s pozemkom v Dunajskej Strede. Krajská samospráva predáva aj pozemok určený na výstavbu rodinného domu v obci Jelka (okres Galanta). Minimálna kúpna cena pozemku je 49 735,74 eura.
- TTSK predáva súbor pozemkov v centrálnej časti obce Košúty (okres Galanta) a pozemky a stavby v lokalite Ižop vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda).
- Na predaj je tiež rekreačná chata v obci Rabčice (okres Námestovo). „Objekt je dlhodobo mimo prevádzky a vyžaduje rekonštrukciu. Minimálna kúpna cena je 14 547,87 eura,“ doplnila krajská samospráva. 16. decembra 2025 o 13:40 Čas čítania 0:53 Neziskovka bez histórie či webovej stránky získala od štátu 39 000 eur. Organizácia je prepojená na Bartekovho asistenta16. decembra 2025 o 12:22 Čas čítania 0:40 Viac ako stotisíc Slovákov zmení od nového roka poisťovňu. Klienti odchádzajú hlavne z jednej z nich