Do konca roku 2027 by ich v krajine mohlo byť až 600.
Estónsko začalo s prípravnými prácami na konštrukciu piatich bunkrov, ktorých cieľom bude posilniť obranu na hraniciach v prípade útoku Ruska. V stredu o tom informovalo Estónske centrum pre investície do obrany (RKIK).
RKIK uvádza, že v najbližších mesiacoch bude dokončených ďalších 23 bunkrov, do konca roku 2027 by ich v krajine mohlo byť až 600. Bunkre na severovýchode a juhovýchode krajiny majú primárne ochrániť vojakov pred priamymi zásahmi 152-milimetrovými delostreleckými granátmi. Okrem bunkrov sa podľa centra majú čoskoro začať výkopové práce na protitankových zákopoch.
Estónsko, podobne ako jeho pobaltskí susedia Lotyšsko a Litva, posilňuje prostredníctvom rôznych obranných zariadení a bariér bezpečnosť pozdĺž svojej hranice s Ruskom, pripomína agentúra DPA.