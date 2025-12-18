Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 18. decembra 2025 o 17:46
Čas čítania 0:18

Taxikárka v Prievidzi havarovala pod vplyvom drog. Policajti zverejnili hrozivé zábery

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Taxikárka v Prievidzi havarovala pod vplyvom drog. Policajti zverejnili hrozivé zábery
Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj (Facebook)

Vodička užila amfetamín a metamfetamín.

V Prievidzi došlo dopravnej nehode, pri ktorej 30-ročná taxikárka vozidla Škoda zišla z cesty a narazila do stromu, informuje trenčianska polícia na sociálnej sieti

Vo vozidle sa nachádzala aj 18-ročná spolujazdkyňa, ktorá utrpela zranenia a následne ju  previezli do nemocnice. Vodička vyviazla bez zranení.

Dychová skúška na alkohol bola negatívna, test na drogy však ukázal pozitívny výsledok. Následné vyšetrenie potvrdilo v tele vodičky prítomnosť amfetamínu a metamfetamínu. Presné okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje. 

nehoda, polícia nehoda, policia
Zobraziť galériu
(2)
18. decembra 2025 o 14:01 Čas čítania 0:29 VIDEO: Netradičná krádež v bratislavskom obchodnom centre. Zlodej sa ulakomil na knihy, použil aj slzný sprej VIDEO: Netradičná krádež v bratislavskom obchodnom centre. Zlodej sa ulakomil na knihy, použil aj slzný sprej
18. decembra 2025 o 11:44 Čas čítania 0:22 Tragická nehoda pred nemocnicou v Brezne: Dodávka pri cúvaní zrazila chodca Tragická nehoda pred nemocnicou v Brezne: Dodávka pri cúvaní zrazila chodca
18. decembra 2025 o 8:44 Čas čítania 0:25 Auto v Nových Zámkoch zrazilo na priechode pre chodcov deti. Na miesto vyslali dve sanitky Auto v Nových Zámkoch zrazilo na priechode pre chodcov deti. Na miesto vyslali dve sanitky
nehoda, polícia
Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Autonehoda Polícia SR Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily
Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily
dnes o 07:37
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
dnes o 14:46
Interpol pátra po kvetinárke Eve. Podľa polície si za 50-tisíc eur objednala vraždu manžela
Interpol pátra po kvetinárke Eve. Podľa polície si za 50-tisíc eur objednala vraždu manžela
včera o 07:41
Trump nariadil úplnú blokádu sankcionovaných ropných tankerov do a z Venezuely. Flotila USA v Karibiku má rásť
Trump nariadil úplnú blokádu sankcionovaných ropných tankerov do a z Venezuely. Flotila USA v Karibiku má rásť
včera o 07:10
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
včera o 07:10
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
včera o 07:41
Trump nariadil úplnú blokádu sankcionovaných ropných tankerov do a z Venezuely. Flotila USA v Karibiku má rásť
Trump nariadil úplnú blokádu sankcionovaných ropných tankerov do a z Venezuely. Flotila USA v Karibiku má rásť
dnes o 07:37
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred 3 dňami
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
pred 2 hodinami
Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily
Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily
12. 12. 2025 8:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
1
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
13. 12. 2025 16:00
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
12. 12. 2025 13:22
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Lifestyle news
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
dnes o 16:32
Emily opúšťa Paríž a vydáva sa do Ríma: Na Netflixe už nájdeš očakávanú piatu sériu Emily in Paris
dnes o 15:31
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air Force 1
dnes o 14:46
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
dnes o 14:36
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
dnes o 13:34
Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky
dnes o 12:27
O2 oznámilo veľkú zmenu: Preberá UPC a rozširuje svoju ponuku
dnes o 11:28
V Česku sa má natáčať hollywoodsky film s Leonardom DiCapriom a Jennifer Lawrence. Réžie sa ujme legendárny Martin Scorsese
dnes o 10:29
Lovestream reaguje na kolíziu s festivalom Grape. Organizátori menia dátum
dnes o 09:24
Oscary uvidíme na YouTube. Najprestížnejšie filmové ceny opúšťajú televízne obrazovky
dnes o 08:40
Slovensko Všetko
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
dnes o 15:31
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
Odborníci odporúčajú sledovať ďalší vývoj.
Interpol pátra po kvetinárke Eve. Podľa polície si za 50-tisíc eur objednala vraždu manžela
dnes o 14:46
Interpol pátra po kvetinárke Eve. Podľa polície si za 50-tisíc eur objednala vraždu manžela
Štát pripravil pre študentov príjemné prekvapenie. Niektorí dostanú tisíce eur navyše
pred hodinou
Štát pripravil pre študentov príjemné prekvapenie. Niektorí dostanú tisíce eur navyše
Tragická nehoda pred nemocnicou v Brezne: Dodávka pri cúvaní zrazila chodca
dnes o 11:44
Tragická nehoda pred nemocnicou v Brezne: Dodávka pri cúvaní zrazila chodca
Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily
pred 2 hodinami
Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily
VIDEO: Netradičná krádež v bratislavskom obchodnom centre. Zlodej sa ulakomil na knihy, použil aj slzný sprej
dnes o 14:01
VIDEO: Netradičná krádež v bratislavskom obchodnom centre. Zlodej sa ulakomil na knihy, použil aj slzný sprej
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
4
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
2
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia