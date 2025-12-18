Vodička užila amfetamín a metamfetamín.
V Prievidzi došlo dopravnej nehode, pri ktorej 30-ročná taxikárka vozidla Škoda zišla z cesty a narazila do stromu, informuje trenčianska polícia na sociálnej sieti.
Vo vozidle sa nachádzala aj 18-ročná spolujazdkyňa, ktorá utrpela zranenia a následne ju previezli do nemocnice. Vodička vyviazla bez zranení.
Dychová skúška na alkohol bola negatívna, test na drogy však ukázal pozitívny výsledok. Následné vyšetrenie potvrdilo v tele vodičky prítomnosť amfetamínu a metamfetamínu. Presné okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje.
