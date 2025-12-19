Nový zákon má zaviesť automatické kontroly, rýchlejšie pokuty, prepojenie databáz a v krajnom prípade aj trvalé vyradenie vozidla z evidencie.
Štát plánuje pritvrdiť voči vodičom, ktorí jazdia bez povinného zmluvného poistenia (PZP). Ministerstvo vnútra pripravilo novelu zákona, ktorá má zaviesť automatické kontroly, rýchlejšie pokuty a v krajnom prípade aj vyradenie nepoisteného auta z evidencie, informoval o tom portál Finsider.
Kľúčovou zmenou je lepšia výmena dát medzi registrami. Ak systém zistí, že vozidlo nemá PZP, bude označené ako nepoistené a jeho majiteľ dostane upozornenie, nielen poštou, ale aj SMS alebo e-mailom.
Základná sankcia má byť 300 eur
Pokuta má prísť, ak auto nebude poistené viac ako 30 dní. Pri osobných autách má byť základná sankcia 300 eur. Pokutu bude možné uložiť opakovane, druhá má byť dvojnásobná. Zároveň štát zavádza motivačný systém, pri rýchlej reakcii môže vodič zaplatiť len 200 eur, a ak si do 15 dní uzavrie PZP, dokonca len 100 eur.
Auto môže byť vyradené z evidencie
Kontrola poistenia sa presunie aj na technické a emisné kontroly. Auto bez PZP nimi neprejde a polícia môže na mieste zadržať technický preukaz.
Ak bude vozidlo bez poistenia viac ako dva roky, okresný úrad ho môže trvalo vyradiť z evidencie. Majiteľ bude musieť odovzdať tabuľky aj doklady.
Zákon počíta aj s jednorazovým vyčistením databázy. Autá bez PZP najmenej dva roky budú k 1. júlu 2026 automaticky vyradené, ak si majitelia poistenie neobnovia. Novela má obmedziť aj zneužívanie dočasného vyradenia vozidiel.