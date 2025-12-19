Polícia zasahovala v Parku Štefana Hýroša.
Polícia dnes ráno o 8.00 prijala oznámenie o nezvyčajnom incidente. V kabínke lanovky v ružomberskom Parku Štefana Hýroša sa ubytoval muž, ktorý bol oblečený iba v košeli a spodnej bielizni. Mestská Polícia Ružomberok informuje, že k mužovi nakoniec privolali záchranárov.
„Na podlahe si zapálil sviečky. Bolo zrejmé, že má nejaké psychické problémy. Preto sme privolali záchranárov, ktorý ho po poskytnutí prvotného ošetrenia previezli do nemocnice,“ dodali k incidentu.
