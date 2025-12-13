Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 13. decembra 2025 o 13:20
Čas čítania 0:40

Ročná diaľničná známka iba za 21 eur? Lidl v tejto krajine potešil zákazníkov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ročná diaľničná známka iba za 21 eur? Lidl v tejto krajine potešil zákazníkov
Zdroj: pixabay.com

Reťazec chcel pomôcť vodičom pri rastúcich životných nákladoch.

Švajčiarsky Lidl predával diaľničnú známku na rok 2026 za extrémne nízku cenu. Používateľom aplikácie Lidl Plus ju ponúkal len za 19,90 švajčiarskych frankov (CHF) (v prepočte 21,30 eur). Podmienkou bol minimálny nákup v hodnote 70 CHF (v prepočte 75 eur). Podľa portálu Presseportal je to doposiaľ najnižšia cena diaľničnej známky ponúknutá v maloobchode.

Spoločnosť týmto krokom chcela poukázať na svoju pozíciu cenového lídra a tiež pomôcť vodičom pri rastúcich životných nákladoch. V prípade, že si zákazníci nestihli kúpiť známku v prvom termíne, mohli tak urobiť ešte 2. a 3. decembra za 23,90 CHF. Zákazníci, ktorí vernostnú aplikáciu Lidl Plus nepoužívajú, si mohli známku zakúpiť medzi 1. a 3. decembrom za 29,90 CHF.

Slovenský Lidl podobnú akciu neplánuje a ak si porovnáme cenu známky na Slovensku, vodiči si oproti Švajčiarom priplatia približne o 50 eur viac.

V minulosti mohli naši zákazníci získať zľavy na pohonné hmoty alebo sa zapojiť do súťaže o automobily. Podobnú ponuku ako Lidl Švajčiarsko aktuálne nezvažujeme,“ uviedla pre TVNOVINY.sk hovorkyňa spoločnosti Adriana Maštalircová.

13. decembra 2025 o 9:20 Čas čítania 1:02 Severokórejskí vojaci v Rusku plnili nebezpečné úlohy. Zosnulým Kim Čong-un udelil štátne vyznamenania Severokórejskí vojaci v Rusku plnili nebezpečné úlohy. Zosnulým Kim Čong-un udelil štátne vyznamenania
13. decembra 2025 o 8:35 Čas čítania 0:52 VIDEO: Danko kritizuje veto prezidenta: „Nesieš plnú zodpovednosť za bordel v parlamente“ VIDEO: Danko kritizuje veto prezidenta: „Nesieš plnú zodpovednosť za bordel v parlamente“
13. decembra 2025 o 8:00 Čas čítania 1:16 FOTO: Do služby po Slovensku nastúpili prvé žandárske hliadky. Spoznáš ich podľa polepu na aute FOTO: Do služby po Slovensku nastúpili prvé žandárske hliadky. Spoznáš ich podľa polepu na aute
Lidl.
Lidl. Zdroj: Sean Gallup/Getty Images
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Diaľnice Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:22
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
včera o 08:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 09:40
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
pred 2 dňami
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
včera o 14:01
Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
včera o 12:36
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
včera o 08:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 13:22
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 09:40
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
pred 2 dňami
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
7. 12. 2025 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
8. 12. 2025 8:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
8. 12. 2025 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
9. 12. 2025 9:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
9. 12. 2025 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Lifestyle news
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia včera o 19:03
Hard Rico mieri pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie včera o 15:59
Toto sú najvplyvnejšie ženy roku 2025: V rebríčku od Forbes nájdeš Ursulu von der Leyen, ale aj Taylor Swift včera o 14:52
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025 včera o 14:07
Na oblohe v decembri môžeš vidieť „vianočnú hviezdu“. Čo v skutočnosti sledujeme? včera o 12:51
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe včera o 12:08
Čo najviac zaujímalo Slovákov v roku 2025? Na Google sme hľadali Bianku Rumanovú, Labubu, ale aj stolárstvo včera o 11:13
TIME vyhlásil Osobnosť roka 2025. Nie je to však konkrétny človek včera o 10:04
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou včera o 10:00
Slovensko Všetko
Vláda podľa Fica zvažuje zníženie odvodov: „Škrtenie sme museli robiť, aby sme zachránili verejné financie,“ povedal
pred hodinou
Vláda podľa Fica zvažuje zníženie odvodov: „Škrtenie sme museli robiť, aby sme zachránili verejné financie,“ povedal
Podľa Fica by podpora hospodárskeho rastu nemala stáť na ďalšom šetrení.
AKTUÁLNE: Vo veku 84 rokov zomrel režisér a pedagóg Peter Mikulík
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Vo veku 84 rokov zomrel režisér a pedagóg Peter Mikulík
Živnostníkom hrozia pokuty: Stačí malá nepozornosť a môžu sa dostať do problémov
dnes o 10:05
Živnostníkom hrozia pokuty: Stačí malá nepozornosť a môžu sa dostať do problémov
Študentov bratislavských internátov trápia ploštice: Jeden z nich si ich dokonca preniesol aj domov
pred 2 hodinami
Študentov bratislavských internátov trápia ploštice: Jeden z nich si ich dokonca preniesol aj domov
FOTO: Do služby po Slovensku nastúpili prvé žandárske hliadky. Spoznáš ich podľa polepu na aute
dnes o 08:00
FOTO: Do služby po Slovensku nastúpili prvé žandárske hliadky. Spoznáš ich podľa polepu na aute
Cestujúci, pozor: Od nedele začína platiť nový vlakový grafikon. Pozri, čo všetko sa zmení
pred hodinou
Cestujúci, pozor: Od nedele začína platiť nový vlakový grafikon. Pozri, čo všetko sa zmení
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Zahraničie Všetko
Ukrajina by sa mala do roku 2027 stať členom EÚ. Toto je nový mierový plán
včera o 17:26
Ukrajina by sa mala do roku 2027 stať členom EÚ. Toto je nový mierový plán
včera o 05:46
Ako jazdiť lacnejšie v čase drahých palív? Experti radia jedinú metódu, ktorá funguje na všetkých autách
pred 2 dňami
Šokujúci prípad z Ruska: Muž stiahol z kože manželku, namiesto väzenia ho poslali na Ukrajinu
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
včera o 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred 2 dňami
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia