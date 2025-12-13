Reťazec chcel pomôcť vodičom pri rastúcich životných nákladoch.
Švajčiarsky Lidl predával diaľničnú známku na rok 2026 za extrémne nízku cenu. Používateľom aplikácie Lidl Plus ju ponúkal len za 19,90 švajčiarskych frankov (CHF) (v prepočte 21,30 eur). Podmienkou bol minimálny nákup v hodnote 70 CHF (v prepočte 75 eur). Podľa portálu Presseportal je to doposiaľ najnižšia cena diaľničnej známky ponúknutá v maloobchode.
Spoločnosť týmto krokom chcela poukázať na svoju pozíciu cenového lídra a tiež pomôcť vodičom pri rastúcich životných nákladoch. V prípade, že si zákazníci nestihli kúpiť známku v prvom termíne, mohli tak urobiť ešte 2. a 3. decembra za 23,90 CHF. Zákazníci, ktorí vernostnú aplikáciu Lidl Plus nepoužívajú, si mohli známku zakúpiť medzi 1. a 3. decembrom za 29,90 CHF.
Slovenský Lidl podobnú akciu neplánuje a ak si porovnáme cenu známky na Slovensku, vodiči si oproti Švajčiarom priplatia približne o 50 eur viac.
„V minulosti mohli naši zákazníci získať zľavy na pohonné hmoty alebo sa zapojiť do súťaže o automobily. Podobnú ponuku ako Lidl Švajčiarsko aktuálne nezvažujeme,“ uviedla pre TVNOVINY.sk hovorkyňa spoločnosti Adriana Maštalircová.