Napriek agresii pacientke dokázali pomôcť
Počas zásahu záchrannej zdravotnej služby v piatok (20. decembra) v obci Žabokreky nad Nitrou došlo k útoku na záchranárov. Agresívne sa k nim správal priateľ ošetrovanej pacientky, ktorý jedného zo záchranárov fyzicky napadol, informovali záchranári na sociálnej sieti.
Napadnutý záchranár utrpel zranenia, ktoré si vyžiadajú niekoľkodňové liečenie. Prípad už rieši polícia. Napriek incidentu záchranári pacientke poskytli potrebnú zdravotnú starostlivosť.
Záchranná zdravotná služba zdôrazňuje, že ani podobné nebezpečné situácie ich neodradia od pomoci ľuďom v núdzi.
