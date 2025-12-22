Kategórie
Natália Mišániová
dnes 22. decembra 2025 o 8:30
Čas čítania 0:18

Dráma pri zásahu neďaleko Partizánskeho: Záchranárov fyzicky napadol priateľ pacientky

Dráma pri zásahu neďaleko Partizánskeho: Záchranárov fyzicky napadol priateľ pacientky
Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Napriek agresii pacientke dokázali pomôcť

Počas zásahu záchrannej zdravotnej služby v piatok (20. decembra) v obci Žabokreky nad Nitrou došlo k útoku na záchranárov. Agresívne sa k nim správal priateľ ošetrovanej pacientky, ktorý jedného zo záchranárov fyzicky napadol, informovali záchranári na sociálnej sieti. 

Napadnutý záchranár utrpel zranenia, ktoré si vyžiadajú niekoľkodňové liečenie. Prípad už rieši polícia. Napriek incidentu záchranári pacientke poskytli potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Záchranná zdravotná služba zdôrazňuje, že ani podobné nebezpečné situácie ich neodradia od pomoci ľuďom v núdzi.

Záchranná Zdravotná Služba, záchranári, pumpa, OMV
Zdroj: Facebook/Záchranná Zdravotná Služba
