TASR
dnes 21. decembra 2025 o 15:01
Čas čítania 0:57

Samosprávy by mohli voliť na päť rokov. Politici hovoria o širokej zhode naprieč stranami

Samosprávy by mohli voliť na päť rokov. Politici hovoria o širokej zhode naprieč stranami
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Podľa predsedu parlamentu Richard Raši sa črtá politická zhoda naprieč stranami aj medzi zástupcami samospráv.

Volebné obdobie samosprávam by sa mohlo od budúcoročných komunálnych volieb predĺžiť na päť rokov. Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) avizuje, že to vyzerá tak, že sa v tejto otázke nájde zhoda naprieč politickým spektrom.

„Chceme ešte otvárať ústavu, pretože to vyzerá, že nájdeme politickú zhodu naprieč politickým spektrom na predĺžení volebného obdobia na päť rokov od budúcich komunálnych volieb. Súhlasí Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska aj kraje. Sme za to my v Hlase, je za to aj Smer, SNS aj KDH. Ešte urobíme rozhovory s niektorými stranami z opozície a päťročné volebné obdobie od budúcich komunálnych volieb by malo byť platné,“ vyhlásil.

Najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne 

Raši si myslí, že v takomto prípade by išlo o ústavne čisté riešenie. Argumentoval, že ak by sa volebné obdobie predĺžilo ešte pred najbližšími voľbami, niekto by mohol napadnúť, že súčasní starostovia či primátori sa volili na štyri roky.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) ešte v októbri prišiel s myšlienkou presunu komunálnych a krajských volieb na rok 2027. Raši však po absolvovaní rokovaní so zástupcami všetkých samospráv a regiónov na Slovensku vyhlásil, že najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026.

Vysvetlil, že sa zhodli na tom, že akékoľvek predlžovanie súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. V novembri oznámil začatie rokovaní o návrhu predĺžiť volebné obdobie samospráv od najbližších riadnych volieb do orgánov samospráv.

21. decembra 2025 o 10:48 Čas čítania 0:56 Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov
21. decembra 2025 o 9:46 Čas čítania 0:51 NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie legálne a bez chýb? NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie legálne a bez chýb?
21. decembra 2025 o 8:16 Čas čítania 0:36 Zmena v predaji vajec sa blíži. Obchodné reťazce majú od roku 2026 rôzne plány Zmena v predaji vajec sa blíži. Obchodné reťazce majú od roku 2026 rôzne plány
Richard Raši
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najnovšie

Viac
