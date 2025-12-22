Kategórie
Natália Mišániová
včera 22. decembra 2025 o 20:11
Čas čítania 0:28

Obchodovanie s ľuďmi na východe Slovenska: Polícia zadržala dvojicu pre zneužívanie bezdomovcov

Obchodovanie s ľuďmi na východe Slovenska: Polícia zadržala dvojicu pre zneužívanie bezdomovcov
Zdroj: Polícia SR - Facebook

Obaja obvinení sú momentálne vo väzbe.

Polícia obvinila dvoch ľudí zo závažného trestného činu obchodovania s ľuďmi. Podľa vyšetrovateľov mali zneužívať osoby bez domova a pripravovať ich aj o minimum peňazí, ktoré mali k dispozícii, informuje o tom Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti. 

Ide o 55-ročného muža a 43-ročnú ženu, ktorých zadržali 18. decembra pri policajnej akcii na východe Slovenska. Na zásahu sa podieľali aj špecializované policajné jednotky.

Zobraziť galériu
(4)

Vyšetrovanie naznačuje, že obvinení si mali týmto spôsobom prilepšiť o niekoľko tisíc eur. Presná suma sa ešte zisťuje. Súd rozhodol o ich vzatí do väzby, keďže existovala obava, že by mohli utiecť alebo pokračovať v trestnej činnosti. Ak sa vina potvrdí, hrozí im trest odňatia slobody v rozmedzí 7 až 12 rokov.

obchodovanie s ľuďmi
Zdroj: Polícia SR - Facebook
Súvisiace témy:
Polícia SR Správy z domova
