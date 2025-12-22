Obaja obvinení sú momentálne vo väzbe.
Polícia obvinila dvoch ľudí zo závažného trestného činu obchodovania s ľuďmi. Podľa vyšetrovateľov mali zneužívať osoby bez domova a pripravovať ich aj o minimum peňazí, ktoré mali k dispozícii, informuje o tom Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.
Ide o 55-ročného muža a 43-ročnú ženu, ktorých zadržali 18. decembra pri policajnej akcii na východe Slovenska. Na zásahu sa podieľali aj špecializované policajné jednotky.
Vyšetrovanie naznačuje, že obvinení si mali týmto spôsobom prilepšiť o niekoľko tisíc eur. Presná suma sa ešte zisťuje. Súd rozhodol o ich vzatí do väzby, keďže existovala obava, že by mohli utiecť alebo pokračovať v trestnej činnosti. Ak sa vina potvrdí, hrozí im trest odňatia slobody v rozmedzí 7 až 12 rokov.