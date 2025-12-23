Podľa aktuálnych dát si dokážu odložiť len zlomok príjmov, čo v kombinácii so starnutím populácie predstavuje riziko pre budúcu životnú úroveň.
Slováci si zo svojich príjmov dokážu odložiť len malé sumy. Zo 100 zarobených eur ušetria v priemere približne šesť, čo je výrazne menej než v iných krajinách eurozóny. Upozorňuje na to analýza investičnej platformy Portu.
Podľa údajov Štatistického úradu SR klesla miera úspor v prvej polovici roka 2025 na 6,1 %. Pre porovnanie, priemer eurozóny je viac než 15 % a v Česku takmer 18 %. Počas pandémie pritom Slováci dokázali šetriť takmer dvojnásobok.
Za poklesom stojí najmä rast cien a tlak na rodinné rozpočty
Analytik Portu Marek Malina upozorňuje, že takáto úroveň úspor môže byť problémom najmä vzhľadom na rýchle starnutie populácie a budúci tlak na dôchodkový systém.
Hoci Slováci postupne viac investujú, najmä cez penzijné fondy, tempo zmien je podľa odborníkov stále pomalé. Výška finančného majetku domácností rastie do veľkej miery aj vďaka dobrým výnosom na trhoch, nielen novým vkladom.