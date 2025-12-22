Zákazníci môžu produkty vrátiť a dostanú späť plnú sumu.
Obchodný reťazec BILLA preventívne sťahuje z predaja niektoré výrobky značky TIRA. Dôvodom je podozrenie, že v konkrétnych šaržiach kávy môže byť zvýšené množstvo ochratoxínu A, látky, ktorá môže pri dlhodobej konzumácii negatívne vplývať na zdravie, informuje info.sk.
Zákazníkom neodporúčajú tieto produkty konzumovať
Opatrenie sa týka vybraných kapsúl dodávaných talianskou spoločnosťou Gruppo Gimoka S.p.A. Ide o kapsuly TIRA Lungo Dolce Gusto s dobou minimálnej trvanlivosti do 15. augusta 2027 a šaržou L22725, kapsuly TIRA Lungo Nespresso s dátumom 6. augusta 2027 a šaržou L21825 a kapsuly TIRA Crema Nespresso s dátumom 1. augusta 2027 a šaržou L21325. Ostatné výrobky a šarže značky TIRA sú v poriadku.
Tovar môžu zákazníci vrátiť v ktorejkoľvek predajni, kde im peniaze vyplatia v plnej výške, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu. Opatrenie súvisí s bezpečnosťou potravín a je čisto preventívne.