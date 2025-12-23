Kategórie
Natália Mišániová
dnes 23. decembra 2025 o 7:23
Čas čítania 0:38

Objednávky z Temu a Sheinu budú drahšie: EÚ mení pravidlá pre balíky zo zahraničia

Objednávky z Temu a Sheinu budú drahšie: EÚ mení pravidlá pre balíky zo zahraničia
Zdroj: Pexels/cottonbro

Opatrenie má zjednodušiť colné konanie a obmedziť výhody lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov.

Online nákupy z krajín mimo Európskej únie už nebudú také lacné ako doteraz. Európska únia sa dohodla na zavedení jednotného colného poplatku za malé balíky prichádzajúce zo zahraničia, informoval portál Euronews.

Za balík bude platit jednotná suma

Od 1. júla 2026 sa bude za každý takýto balík účtovať paušálny poplatok 3 eurá. Opatrenie sa týka najmä zásielok z Ázie, ktoré často pochádzajú z veľkých internetových obchodov ako Temu či Shein.

Cieľom je zjednodušiť colné konanie a vytvoriť spravodlivejšie podmienky pre európskych predajcov. Namiesto zložitých výpočtov sa bude uplatňovať jednotná suma za balík. Poplatok sa nebude vzťahovať na jednotlivé produkty, ale na každú zásielku zvlášť. Ak príde viac objednaných vecí v jednom balíku, zaplatí sa jeden poplatok. Ak dorazia oddelene, poplatok sa uplatní na každý balík osobitne.

EÚ tak reaguje na prudký nárast lacných zásielok zo zahraničia. Len v roku 2024 ich do Európy dorazili miliardy. Nové opatrenie má zatiaľ dočasný charakter a platiť bude do prijatia trvalých colných pravidiel.

Temu
Zdroj: Flickr / volně k užití
