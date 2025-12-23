Slovenský mliekarenský sektor zasiahla hlboká kríza.
Európske ceny surového mlieka klesli na historické minimum a domáce odvetvie sa dostáva do kritického bodu. Prezident Zväzu slovenských mliekarov (ZSM) Martin Mellen pre TASR povedal, že táto situácia môže už začiatkom roka 2026 pripraviť slovenských producentov o konkurencieschopnosť.
Nadprodukcia v Európe tlačí ceny nadol. Nemecko napríklad medzi rokmi 2024 a 2025 zvýšilo produkciu približne o 7 %, čo vyvoláva silný tlak na ceny v celom regióne. V Maďarsku predávajú farmári mlieko plošne za približne 0,15 eura/l a mliekarne tam dokonca vypovedajú zmluvy malým farmám do 200 dojníc. Tieto kroky potvrdzujú, že spracovatelia v okolitých štátoch reagujú na krízový vývoj okamžite.
„Tento stav otvára dvere zvýšenému dovozu lacného mlieka a mliečnych výrobkov, pričom zároveň brzdí vývoz slovenských produktov. Európsky mliekarenský trh prechádza jednou z najvážnejších kríz za posledné roky. Surovinová hodnota mlieka klesla na 13 až 15 centov za liter, čo je hlboko pod úrovňou udržateľnosti. Okolité krajiny reagujú rýchlo, no Slovensko zaostáva. Ak nepríde okamžitá reakcia, hrozí, že už začiatkom roka 2026 budú slovenské mliekarne aj farmy absolútne nekonkurencieschopné,“ upozornil Mellen.
Prezident ZSM spresnil, že podľa údajov inštitútu Rohstoffermilch-Institut v nemeckom Kieli dosahuje surovinová hodnota mlieka v decembri 2025 len 13 až 15 centov za liter. Aj spotové ceny v EÚ sa pohybujú na podobnej úrovni, čo znamená prudký prepad oproti predchádzajúcim mesiacom. Slovenské farmy v posledných rokoch investovali peniaze najmä do prvovýroby, no často im chýbala systematická podpora zo strany mliekarní. Súčasná situácia na trhu robí tieto investície neudržateľnými.
Bez spoločnej podpory fariem a mliekarní hrozí, že poľnohospodári zrušia chovy dojníc a spracovatelia zatvoria svoje prevádzky. Slovensko tak môže stratiť sebestačnosť v produkcii mlieka a zvýšiť svoju závislosť od dovozu. Mliekarenský sektor preto žiada okamžitú odbornú a politickú diskusiu. Odborníci navrhujú prijať rýchle opatrenia, ktoré zabránia dlhodobému poškodeniu celého odvetvia.