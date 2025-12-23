K podpísaniu sa vyjadril na sociálnej sieti.
Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Vo videu na sociálnej sieti vyhlásil, že za znenie novely a toto rozhodnutie preberá plnú zodpovednosť vláda, ktorá s takýmto návrhom súhlasila, a parlamentná väčšina, ktorá ho schválila.
23. decembra 2025 o 14:38 Čas čítania 0:44 Zmizli mladíci zo Serede. Odišli s dokladmi aj peniazmi a odvtedy sa neozvali
23. decembra 2025 o 13:59 Čas čítania 0:33 Pozor na daňové priznania a registrácie. Od januára platia nové pravidlá pre ukladanie pokút
>