Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 23. decembra 2025 o 15:12
Čas čítania 0:09

Prezident Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Zodpovednosť podľa neho nesie vláda a parlament

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Prezident Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Zodpovednosť podľa neho nesie vláda a parlament
Zdroj: FOTO TASR - Martin Medňanský

K podpísaniu sa vyjadril na sociálnej sieti.

Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Vo videu na sociálnej sieti vyhlásil, že za znenie novely a toto rozhodnutie preberá plnú zodpovednosť vláda, ktorá s takýmto návrhom súhlasila, a parlamentná väčšina, ktorá ho schválila.

23. decembra 2025 o 14:38 Čas čítania 0:44 Zmizli mladíci zo Serede. Odišli s dokladmi aj peniazmi a odvtedy sa neozvali Zmizli mladíci zo Serede. Odišli s dokladmi aj peniazmi a odvtedy sa neozvali
23. decembra 2025 o 13:59 Čas čítania 0:33 Pozor na daňové priznania a registrácie. Od januára platia nové pravidlá pre ukladanie pokút Pozor na daňové priznania a registrácie. Od januára platia nové pravidlá pre ukladanie pokút
23. decembra 2025 o 13:00 Čas čítania 0:26 V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby

>

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Peter Pellegrini Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
pred 3 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
dnes o 13:00
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
včera o 06:24
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
18. 12. 2025 17:01
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
včera o 06:24
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
18. 12. 2025 17:01
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
včera o 16:41
December na Slovensku láme historické rekordy. Zlomí rekord z roku 1934?
December na Slovensku láme historické rekordy. Zlomí rekord z roku 1934?
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
16. 12. 2025 6:30
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred 3 dňami
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Lifestyle news
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
pred 3 hodinami
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
dnes o 15:04
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
dnes o 13:32
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
dnes o 12:46
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
dnes o 12:09
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
dnes o 10:31
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
dnes o 09:44
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
dnes o 08:59
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel spevák a autor jednej z najznámejších vianočných piesní Chris Rea
včera o 16:53
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
včera o 16:38
Slovensko Všetko
Nalákali ho na rande s mladou ženou, dobili ho konárom a boxerom
pred hodinou
Nalákali ho na rande s mladou ženou, dobili ho konárom a boxerom
Útočníci ho vylákali do tmavej neosvetlenej ulice.
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
dnes o 13:00
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
Namiesto psa si v aute viezol kravu. Matej v Spišskej Belej na video zachytil bizarnú jazdu
pred 3 hodinami
Namiesto psa si v aute viezol kravu. Matej v Spišskej Belej na video zachytil bizarnú jazdu
Na robotníkov sa vo Veľkých Kapušanoch zrútila strecha. Nešťastie sa stalo tesne pred Vianocami
pred 2 hodinami
Na robotníkov sa vo Veľkých Kapušanoch zrútila strecha. Nešťastie sa stalo tesne pred Vianocami
Zmizli mladíci zo Serede. Odišli s dokladmi aj peniazmi a odvtedy sa neozvali
dnes o 14:38
Zmizli mladíci zo Serede. Odišli s dokladmi aj peniazmi a odvtedy sa neozvali
Hrozí kolaps mliekarenského sektora: Ceny mlieka padli na historické dno
dnes o 12:25
Hrozí kolaps mliekarenského sektora: Ceny mlieka padli na historické dno
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
4
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred 3 dňami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
pred hodinou
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
včera o 05:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
pred 2 dňami
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
pred 3 dňami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia