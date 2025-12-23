Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Záchranné zložky úplne uzavreli viaceré cesty v okolí obce Svrčinovec v okrese Čadca. Dôvodom je únik zatiaľ nezisteného množstva formaldehydu. Podvečer v pondelok (22. 12.) havarovalo nákladné vozidlo s prívesom ADR na zjazde z diaľnice D3 na cestu I/11 v smere do Českej republiky. Príves sa prevrátil a nebezpečná látka začala unikať do okolia. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Polícia odkláňa dopravu Policajti uzavreli všetky prístupové cesty k miestu nehody a tranzitnú dopravu smerujúcu do Českej republiky odkláňajú na iné trasy. „Úplne sme uzavreli cestu I/11, teda starú cestu cez obec Svrčinovec, a to približne 200 metrov pred miestom nehody. Rovnakú uzáveru sme nasadili aj z opačnej strany od hraničného priechodu Svrčinovec v smere do obce,“ upozornila Šefčíková. Zložky takisto uzavreli zjazd z diaľnice v smere od Čadce do Svrčinovca. Nákladnú dopravu policajti smerujú na Skalité a ďalej do Poľska.
Aktuálna situácia na hraniciach
Premávka z Českej republiky cez hraničný priechod Svrčinovec nateraz nehlási žiadne obmedzenia. Vodiči osobných áut, ktorí cestujú do Česka, musia využiť hraničný priechod Milošová. „Zabezpečili sme miesto nehody a uzavreli sme ho v bezpečnom perimetri. Počas dnešného dňa budeme odstraňovať následky havárie,“ doplnila policajná hovorkyňa.