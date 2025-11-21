Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 21. novembra 2025 o 19:33
Čas čítania 0:34

Nový Občiansky zákonník prinesie zásadné zmeny. Týkať sa budú všetkých Slovákov

Nový Občiansky zákonník prinesie zásadné zmeny. Týkať sa budú všetkých Slovákov
Zdroj: Pexels

Predpokladaná účinnosť je plánovaná na rok 2027.

Návrh nového Občianskeho zákonníka predstavuje najrozsiahlejšiu zmenu rodinného práva za posledné desaťročia. Jeho predpokladaná účinnosť je plánovaná až na rok 2027, pričom materiál musí dovtedy prejsť dlhým a náročným pripomienkovým konaním.

Už teraz je však zrejmé, že návrh má za cieľ reagovať na praktické problémy, ktoré právnici, rodičia aj súdy riešia už roky. Návrh môže zásadne zmeniť pravidlá týkajúce sa rozvodov, majetkových vzťahov, výživného aj platnosti manželstiev.

Nový zákon okrem iného zavádza inštitút nesporového rozvodu. Ten má uľahčiť situácie, keď sú manželia na rozvode dohodnutí, dlhšie spolu nežijú a majú vyriešené pomery k deťom. V takýchto prípadoch súd nebude zisťovať príčiny rozvratu ani riešiť, kto za čo môže. Ak sa obaja manželia podpíšu pod návrh, rozvod môže prebehnúť rýchlo, pokojne a bez zbytočného dokazovania.

Ak ťa zmeny v pripravovanom Občianskom zákonníku zaujímajú, prečítaj si naše zhrnutie piatich najdôležitejších návrhov.
rozvod
