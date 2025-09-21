Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 21. septembra 2025 o 12:01
Čas čítania 1:01

Minimálne dôchodky sa od roku 2026 zvýšia. Životné minimum stúpne o desiatky eur

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Minimálne dôchodky sa od roku 2026 zvýšia. Životné minimum stúpne o desiatky eur
Zdroj: Unsplash/CDC

Dôchodcovia, ktorí splnili podmienky na tzv. kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia, si tak prilepšia.

Od 1. januára 2026 dôjde k úprave výšky minimálnych dôchodkov, a to na základe nového životného minima, ktoré bude predstavovať 284,13 eura. Táto suma tvorí východiskový bod pre výpočet minimálneho dôchodku, ktorý má zabezpečiť základný príjem dôchodcom, ktorí počas života splnili zákonom stanovené obdobie dôchodkového poistenia, informoval web finančný kompas.sk.   

Minimálne dôchodky sa vždy vypočítavajú z aktuálnej hodnoty životného minima platnej k 1. januáru daného roka. Napriek tomu, že sa v roku 2025 životné minimum zvýši v polovici roka na 284,13 eura, dôchodky sa v tomto roku ešte rátajú zo sumy 273,99 eura. Nová hodnota sa teda premietne do dôchodkov až od roku 2026, čo znamená, že minimálny dôchodok sa zvýši zo súčasných približne 397 eur na 411 eur.

Ako sa minimálny dôchodok vypočítava?

Výška minimálneho dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov, teda kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia:

  • 30 rokov poistenia: dôchodok predstavuje 145 % životného minima
  • 31 – 39 rokov: za každý ďalší rok sa pripočíta 2,5 % životného minima
  • 40 – 49 rokov: prírastok je 3 % za rok
  • 50 – 59 rokov: navyšuje sa o 5 % ročne
  • 60 a viac rokov: za každý ďalší rok pribúda 7,5 % životného minima. Výsledná suma sa zaokrúhľuje nahor na najbližších 10 centov.

Ktoré obdobia sa započítavajú do poistenia?

Do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa započítava:

  • celé obdobie pred rokom 1993 (bez ohľadu na výšku zárobku)
  • roky po roku 1993, ak mal poistenec v danom roku osobný mzdový bod aspoň 0,241
  • rok, v ktorom boli splnené podmienky na priznanie dôchodku (starobného alebo invalidného)
  • aj obdobia získané v zahraničí

Prečítaj si aj tieto články:

16. septembra 2025 o 9:02 Čas čítania 1:31 Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
13. septembra 2025 o 10:07 Čas čítania 1:08 Ekonomika spomaľuje a verejné financie sa dvíhajú do červených čísel, varuje NKÚ Ekonomika spomaľuje a verejné financie sa dvíhajú do červených čísel, varuje NKÚ
11. septembra 2025 o 13:06 Čas čítania 0:17 Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
dôchodok, dôchodcovia, starí ľudia, penzisti
Zdroj: Unsplash/Vlad Sargu
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Dôchodcovia Dôchodky Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Pxhere.com, TASR/Roman Hanc
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 hodinami
Hypotéky na Slovensku ďalej zlacňujú. Tatra banka spustila akciu s úrokom – klienti môžu ušetriť takmer tisíc eur
Hypotéky na Slovensku ďalej zlacňujú. Tatra banka spustila akciu s úrokom – klienti môžu ušetriť takmer tisíc eur
včera o 15:48
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
včera o 13:10
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
pred 2 hodinami
Minimálne dôchodky sa od roku 2026 zvýšia. Životné minimum stúpne o desiatky eur
Minimálne dôchodky sa od roku 2026 zvýšia. Životné minimum stúpne o desiatky eur
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 15:48
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
včera o 13:10
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
včera o 16:30
Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať
Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať
dnes o 07:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
pred 4 dňami
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 3 dňami
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
17. 9. 2025 7:35
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
16. 9. 2025 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Lifestyle news
Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou pred 41 minútami
Drake po šou v Mníchove vyrazil na liter piva na Oktoberfest. Na akciu si obliekol tradičný kroj pred 2 hodinami
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení dnes o 10:00
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň včera o 17:21
Zverejnili rebríček najlepších jedál na svete. Prvú priečku získalo obľúbené jedlo Slovákov včera o 13:52
Hamilton si pred Veľkou cenou obliekol českú značku Chew Forever. V minulosti ju nosili The Weeknd aj Travis Scott včera o 11:12
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu včera o 07:45
Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov pred 2 dňami
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+ pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Školský rok 2025/2026 prinesie deťom veľa voľna. Prvé prázdniny prídu už koncom októbra
pred 40 minútami
Školský rok 2025/2026 prinesie deťom veľa voľna. Prvé prázdniny prídu už koncom októbra
Žiaci sa môžu tešiť na jesenné, vianočné, polročné, jarné a veľkonočné prázdniny.
Z vulgárneho a vyhrážneho komentára vznikol dvojhodinový rozhovor. Puchovský a záchranár si nakoniec podali ruky
pred 3 hodinami
Z vulgárneho a vyhrážneho komentára vznikol dvojhodinový rozhovor. Puchovský a záchranár si nakoniec podali ruky
Závod na Slovensku plánuje prepustiť stovky ľudí. Dôvodom je aj Muskova Tesla
dnes o 08:10
Závod na Slovensku plánuje prepustiť stovky ľudí. Dôvodom je aj Muskova Tesla
Štát plánuje výrazné zdraženie pre živnostníkov. Minimálne odvody by mohli stúpnuť o desiatky eur mesačne
pred 3 hodinami
Štát plánuje výrazné zdraženie pre živnostníkov. Minimálne odvody by mohli stúpnuť o desiatky eur mesačne
Automobilka prinesie na východ Slovenska tisíce pracovných miest. Prvá vlna náboru už odštartovala
pred hodinou
Automobilka prinesie na východ Slovenska tisíce pracovných miest. Prvá vlna náboru už odštartovala
Hypotéky na Slovensku ďalej zlacňujú. Tatra banka spustila akciu s úrokom – klienti môžu ušetriť takmer tisíc eur
pred 2 hodinami
Hypotéky na Slovensku ďalej zlacňujú. Tatra banka spustila akciu s úrokom – klienti môžu ušetriť takmer tisíc eur
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
pred 3 dňami
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Fond na podporu športu čelí podozreniam z netransparentnosti.
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
13. 9. 2025 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia