Katarína Jánošíková TASR
dnes 12. decembra 2025 o 17:46
Čas čítania 0:28

14-ročnému chlapcovi v Bratislave vybuchla v ruke pyrotechnika. Zraneného tínedžera museli hospitalizovať

14-ročnému chlapcovi v Bratislave vybuchla v ruke pyrotechnika. Zraneného tínedžera museli hospitalizovať
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Polícia upozorňuje na vážny incident.

Bratislavskí policajti prešetrujú prípad explózie zábavnej pyrotechniky, pri ktorej utrpel zranenia 14-ročný chlapec. „Prípad sa v uplynulých dňoch stal v treťom bratislavskom okrese,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

Podľa doterajších informácií si 14-ročný chlapec zakúpil od predajcu niekoľko kusov zábavnej pyrotechniky. Pri manipulácii s ňou však došlo k jej explózii a chlapec utrpel viaceré zranenia hornej končatiny, ktoré si vyžiadali prevoz a následne chirurgický zákrok v nemocnici," priblížil. Ďalšie okolnosti tohto prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby aj vzhľadom na blížiaci sa koniec roka a s ním spojené oslavy jeho príchodu, zvýšili svoju opatrnosť a obozretnosť pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou,“ vyzval policajný hovorca.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixabay/carmi_1601/na voľné použitie
