Poisťovňa prepočíta dôchodky priznané od roku 2004.
Sociálna poisťovňa (SP) začne od 1. januára 2026 uplatňovať nové pravidlá pri hodnotení obdobia starostlivosti o dieťa. Novela zákona o sociálnom poistení má za cieľ odstrániť znevýhodnenie rodičov pri výpočte ich penzie.
Starostlivosť o dieťa doteraz často znižovala výsledný dôchodok, pretože rodičia počas tohto času nepracovali vôbec alebo len obmedzene. Nová právna úprava zabezpečí, aby toto obdobie nemalo nepriaznivý vplyv na sumu dôchodku poistenca, ktorý sa o dieťa staral. Sociálna poisťovňa prepočíta dôchodky v priebehu nasledujúcich piatich rokov.
Časový harmonogram zmien
Sociálna poisťovňa využije rok 2026 na prípravu systémov. Dôchodky priznané v tomto roku najskôr vypočíta podľa starých pravidiel, no v roku 2027 ich automaticky prepočíta podľa novej, výhodnejšej legislatívy.
Od januára 2027 už inštitúcia uplatní nové pravidlá pri každej žiadosti. Ak by obdobie starostlivosti o dieťa malo dôchodok znížiť, poisťovňa ho vo výpočte jednoducho vynechá. Vždy tak získate tú najvyššiu možnú sumu.
Poisťovňa preverí takmer milión dôchodkov priznaných od roku 2004. „Odhadujeme, že zvýšenie pocíti približne 400 000 poberateľov,“ potvrdil hovorca Martin Kontúr. Celý proces prepočtov potrvá až do konca roka 2031.
Doplatky a garancie
- Spätné vyplatenie: Ak vám poisťovňa dôchodok zvýši, doplatí vám rozdiel spätne od 1. januára 2026.
- Písomné oznámenie: O novej sume vás poisťovňa informuje poštou.
- Garancia výšky: Ak by nový výpočet náhodou vyšiel horšie, poisťovňa vám ponechá váš súčasný, vyšší dôchodok.
Súbeh práce a starostlivosti o dieťa
Štát aj po januári 2026 počíta roky strávené starostlivosťou o dieťa do dôchodku, hoci za rodičov už priamo neplatí poistné. Hlavnou novinkou je neobmedzený súbeh: rodič môže počas starostlivosti o dieťa (do 6, resp. 18 rokov) ľubovoľne zarábať v zamestnaní či podnikaní. Staré pravidlá, ktoré tento súbeh zakazovali, definitívne končia.
Zákon po novom chráni výšku vášho budúceho dôchodku:
- Dorovnanie príjmu: Ak počas starostlivosti o dieťa zarobíte málo, poisťovňa vám vymeriavací základ automaticky dorovná na úroveň 60 % priemernej mzdy na Slovensku.
- Plný zápočet: Ak zarobíte viac ako toto minimum, poisťovňa vám započíta váš reálny príjem v plnej výške.