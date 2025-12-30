Po dňoch čakania na výsledky vyšetrení a v neutíchajúcich bolestiach sa dnes dostane do rúk chirurgov.
Karlos Vémola avizoval operáciu zapálenej čeľuste pôvodne na 23. decembra, no pôvodné plány mu prekazila polícia. Podľa informácií CNN NEWS odložený zákrok absolvuje dnes, 30. decembra 2025. O akútnom zápale, ktorý si vyžaduje okamžitý zásah lekárov, sa dozvedel len dva dni pred Vianocami.
„Takto som si Vianoce naozaj nepredstavoval… Zajtra ráno musím ísť urgentne na operáciu. Dúfam, že prebehne v poriadku,“ povedal vtedy Vémola a dodal, že v nemocnici strávi asi týždeň. „Ak si niečo prajete pod stromček na Vianoce, tak si prajte hlavne zdravie a aby ste ich mohli stráviť s rodinou, pretože to je najviac,“ uviedol 22. decembra vo videu na sociálnej sieti.
Dňa 23. decembra vykonala polícia domovú prehliadku a následne zápasníka zadržala. Pár dní po týchto udalostiach sa Vémola znova vyjadril na sociálnej sieti: „Snažím sa všetko zvládať, aj keď ma policajti zadržali práve vo chvíli, keď som mieril na operáciu so zápalom v čeľusti a bolesti pretrvávajú.“
Lekári vykonajú zákrok až dnes, 30. decembra, pretože najskôr museli zaistiť výsledky predoperačných vyšetrení.