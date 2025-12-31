Toto opatrenie zasiahne nielen kamenné obchody, ale aj reštaurácie či stánkarov na trhoviskách.
Finančná správa opätovne upozorňuje podnikateľov na dôležitú povinnosť. Každý predajca musí na viditeľnom mieste zverejniť informáciu o tom, že tržby poctivo eviduje v pokladnici a zákazníkovi bezodkladne odovzdáva pokladničný doklad. Štát chce týmto opatrením zvýšiť transparentnosť predaja, obmedziť daňové úniky a podporiť férové podnikateľské prostredie, informuje finančná správa na svojom webe.
Podľa zákona č. 384/2025 Z. z. o evidencii tržieb musí predávajúci na každom predajnom mieste vyvesiť oznámenie o svojich povinnostiach. Toto oznámenie musí byť pre kupujúceho ľahko prístupné a dobre čitateľné.
Nová povinnosť zasiahne všetkých obchodníkov, ktorí prijímajú hotovosť alebo využívajú zákonom povolené elektronické platby. Nezáleží pritom na type prevádzky ani na spôsobe úhrady. Podnikateľ musí oznam umiestniť tak, aby ho zákazník videl a prečítal bez akýchkoľvek prekážok.
Čo ak nemáte pevnú prevádzku?
Zákon myslí aj na reštaurácie, trhoviská či poskytovateľov služieb v teréne, ktorí pokladnicu nenosia na pevné miesto. Aj v týchto prípadoch musí predávajúci zvoliť vhodný spôsob, ako zákazníka včas a bez komplikácií informovať. Štát vyzýva podnikateľov, aby si svoje povinnosti včas overili a dodržiavali ich v plnom rozsahu. Ak obchodníci pravidlá dodržia, vyhnú sa zbytočným sankciám a zároveň posilnia dôveru svojich zákazníkov v korektný predaj.
Podľa aktuálne platných a navrhovaných pravidiel pre eKasu sa pokuty za podobné správne delikty (napr. neumiestnenie povinného oznámenia o vydávaní dokladov) zvyčajne pohybujú v sumách:
- Od 30 eur do 330 eur za menej závažné porušenia (ako je chýbajúce oznámenie na predajnom mieste).
- Od 330 eur vyššie (až do niekoľko tisíc eur) za závažnejšie porušenia, ako je samotné neevidovanie tržby v pokladnici alebo nevydanie pokladničného dokladu.