Namiesto na krízové centrum MOKC tak žiadosti o evakuáciu smerovali na neexistujúci kontakt „MOCK“.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila na vážny prešľap Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára. Rezort posielal Slovákom v krízovej oblasti SMS o repatriačnom lete z Jordánska, no uviedol v nej chybnú kontaktnú adresu.
Slovenka, ktorá sa riadne zaregistrovala pred cestou do Izraela, dostala SMS správu, ktorá informovala o zabezpečení vládneho špeciálu, no namiesto oficiálneho e-mailu Medzinárodného operačného krízového centra (MOKC) obsahovala chybnú informáciu.
Namiesto správnej adresy [email protected] rezort v texte uviedol chybný údaj [email protected]. Prehodenie písmen mohlo spôsobiť, že sa žiadosti o evakuáciu k pracovníkom centra vôbec nedostali.