Návrh je však zatiaľ len v úvodnej fáze rokovaní.
Slovensko a Rakúsko rokujú o možnom zrušení poplatkov na vybraných úsekoch rakúskych diaľnic v blízkosti hraníc. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža by sa to mohlo týkať krátkych úsekov, ktoré Slováci využívajú napríklad pri ceste do Kittsee či Gattendorfu. Cieľom je, aby si vodiči kvôli niekoľkým kilometrom nemuseli kupovať rakúsku diaľničnú známku, informoval minister na sociálnej sieti.
Tému otvoril Ráž na stretnutí s rakúskym ministrom dopravy Petrom Hankem. Obe strany sa zhodli, že by chceli hľadať riešenie pre obyvateľov prihraničných regiónov. Podobný princíp by sa mohol uplatniť aj opačne – napríklad na slovenskom úseku od hraníc po Bratislavu.
Minister však upozornil, že ide zatiaľ len o úvodné diskusie. Návrh si vyžiada analýzy a rokovania medzi správcami diaľnic na oboch stranách.
Ministri sa rozprávali aj o ďalších dopravných projektoch
Reč bola o plánovanom napojení rakúskej rýchlostnej cesty R8 na slovenskú D2 pri Stupave, ako aj o spolupráci v železničnej doprave, vrátane presmerovania niektorých vlakov cez Slovensko a príprav vysokorýchlostných tratí.