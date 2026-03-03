Medzi nimi sú Pavol Ďurka, Branislav Dunčko či Alžbeta Farkašová.
Polícia zadržala bývalých vyšetrovateľov NAKA z okolia Jána Čurillu. Medzi nimi sú Pavol Ďurka, Branislav Dunčko či Alžbeta Farkašová, ktorá doteraz stíhaná nebola, informujú Aktuality. Medzi zadržanými má byť aj prokurátor generálnej prokuratúry Michal Šúrek.
Advokát Peter Kubina informoval, že pre skupinu prišla „armáda kukláčov“. Pavla Ďurku policajti zadržali priamo pred škôlkou, kam práve odvádzal dcéru. Vyšetrovatelia Ďurku aj Dunčka trestne stíhajú za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Hoci sudca mestského súdu nedávno odmietol obžalobu pre vážne procesné chyby, Ďurka spolu s prokurátorom Šúrekom čelí stíhaniu aj v kauze takzvaných technických spisov.
Vyšetrovateľ inšpekcie informoval, že obvinení vypočúvali kajúcnikov tak, aby o tom nevedeli obhajcovia a nespolupracujúci obvinení. V zozname poškodených zsú mená: Norbert Bödör, podpredsedu parlamentu Tibor Gašpar a oligarcha Jozef Brhel, ktorého súd nedávno odsúdil v kauze Mýtnik.
Na situáciu vtedy zareagoval aj Robert Fico: „Podávame trestné oznámenie a predovšetkým sa domnievame, že prokurátor GP SR Michal Šúrek sa dopustil trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obraciame sa na GP SR s týmto trestným oznámením. Nie je to anonymné trestné oznámenie, my sa pod to všetci pekne podpíšeme.“
Polícia po prvýkrát zadržala aj Alžbetu Farkašovú, ktorú doteraz orgány nestíhali. Farkašová sa v minulosti svojich kolegov verejne zastala. Po nedávnej reorganizácii a zániku NAKA skončila na jednom z okresných policajných riaditeľstiev.