Okolnosti nešťastia zatiaľ nie sú úplne známe.
V Poľsku došlo k vážnej tragédii, pri ktorej prišla o život 49-ročná matka a jej 7-ročný syn. Oboch našli v zamrznutom rybníku Radzew v Poznaňskom okrese. Podľa polsatnews.pl sa preborili cez ľad na súkromnom pozemku.
Na miesto privolali záchranárov, ktorí ich vytiahli z vody. Ženu aj dieťa sa pokúšali dlhší čas oživovať a následne ich previezli do nemocnice v Poznani. Napriek snahe zdravotníkov sa ich životy zachrániť nepodarilo.
Presné okolnosti udalosti zatiaľ nie sú jasné. Vyšetrovatelia zisťujú, či matka na ľad vstúpila spolu s dieťaťom, alebo sa pod hladinu dostala po tom, čo sa pokúsila svojho syna zachrániť. Prípad je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
2. januára 2026 o 13:54 Čas čítania 0:42 VIDEO: Prvé chvíle tragického požiaru vo Švajčiarsku. Muž sa snažil uhasiť plamene kúskom oblečenia
2. januára 2026 o 13:12 Čas čítania 0:11 Zmena v Kyjeve: Šéf vojenskej rozviedky Budanov prijal ponuku viesť prezidentskú kanceláriu