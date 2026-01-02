Kategórie
Natália Mišániová
dnes 2. januára 2026 o 17:46
Čas čítania 0:25

Nešťastie na zamrznutom rybníku v Poľsku: Matka a 7-ročný syn zahynuli po preborení sa cez ľad

Nešťastie na zamrznutom rybníku v Poľsku: Matka a 7-ročný syn zahynuli po preborení sa cez ľad
Zdroj: OSP Czmoń - Facebook

Okolnosti nešťastia zatiaľ nie sú úplne známe.

V Poľsku došlo k vážnej tragédii, pri ktorej prišla o život 49-ročná matka a jej 7-ročný syn. Oboch našli v zamrznutom rybníku Radzew v Poznaňskom okrese. Podľa polsatnews.pl sa preborili cez ľad na súkromnom pozemku.

Na miesto privolali záchranárov, ktorí ich vytiahli z vody. Ženu aj dieťa sa pokúšali dlhší čas oživovať a následne ich previezli do nemocnice v Poznani. Napriek snahe zdravotníkov sa ich životy zachrániť nepodarilo.

poľsko, tragedia poľsko, tragedia poľsko, tragedia
Zobraziť galériu
(3)

Presné okolnosti udalosti zatiaľ nie sú jasné. Vyšetrovatelia zisťujú, či matka na ľad vstúpila spolu s dieťaťom, alebo sa pod hladinu dostala po tom, čo sa pokúsila svojho syna zachrániť. Prípad je predmetom ďalšieho vyšetrovania.

2. januára 2026 o 13:54 Čas čítania 0:42 VIDEO: Prvé chvíle tragického požiaru vo Švajčiarsku. Muž sa snažil uhasiť plamene kúskom oblečenia
2. januára 2026 o 13:12 Čas čítania 0:11 Zmena v Kyjeve: Šéf vojenskej rozviedky Budanov prijal ponuku viesť prezidentskú kanceláriu
2. januára 2026 o 13:05 Čas čítania 0:45 Tragédia vo Švajčiarsku: Pri požiari v bare zahynul 17-ročný golfista, zranený je aj futbalista FC Metz
poľsko, tragedia
Zdroj: OSP Czmoń - Facebook
Súvisiace témy:
Poľsko Správy zo sveta
