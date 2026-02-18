Od roku 2023 už neplatí pevný strop pre dôchodkový vek, aktuálne súvisí s rastom strednej dĺžky dožitia. Tento mechanizmus sa dotýka najmä ľudí narodených v roku 1967 a mladších.
Mechanizmus znamená, že dôchodkový vek sa automaticky posúva vyššie v závislosti od očakávanej dĺžky dožitia. Informovali o tom Tvnoviny.
Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny by však mohlo dôjsť k zmenám, ktoré by mali vrátiť dôchodkové stropy pre vybrané skupiny zamestnaní. Zmena je aktuálne v štádiu pripravovaných opatrení.
Odborový zväz KOVO zdôrazňuje, že pri niektorých povolaniach je dlhodobá práca v náročných podmienkach spojená s vážnymi zdravotnými rizikami. Podľa ich návrhov by sa do skupiny, ktorá by mohla ísť do penzie skôr, mali zaradiť profesie s hazardnými faktormi, ako sú napríklad extrémny hluk, chemické látky, teplotné výkyvy, vibrácie, nočné smeny či nebezpečné pracovné procesy.
„Práca v 3. a 4. kategórii nie je „bežná práca“. Vyžaduje výnimočný prístup, ochranu zdravia a spravodlivé riešenia. OZ KOVO dlhodobo presadzuje, aby sa realita práce v riziku odrazila aj v dôchodkovom systéme.“ píše Odborový zväz KOVO na Facebooku.