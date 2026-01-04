Rezort obrany počíta so 4000 vycvičenými ľuďmi
Do Národných obranných síl (NOS) sa doteraz prihlásilo približne 8700 ľudí. Výcvik bude pokračovať aj v roku 2026. Rezort obrany počíta so 4000 vycvičenými ľuďmi, uviedol minister obrany Robert Kaliňák.
Minister predpokladá, že počas roka bude rezort pripravený uspokojiť všetkých záujemcov. „Zvýšili sme zásadne kapacitu výcvikového priestoru Turecký vrch. Budeme pracovať na východe Slovenska, ktorý sme chceli. Cvičíme v Leviciach, na Sliači, budeme budovať ešte Martin. Takže mám pocit, že by sme to mohli nejakým spôsobom dať. Chceme to však centralizovať na čo najmenší počet, pretože počet kvalitných inštruktorov je najpodstatnejší pre dobrý výcvik,“ tvrdí Kaliňák.
Minister zároveň avizoval aj možnosť opätovne novelizovať zákon, ktorý NOS zriadil. Armádne zálohy majú podľa neho záujem aj o nezamestnaných či iné skupiny ľudí.
Zálohy v armáde sú rozčlenené do troch typov
Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali.
Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností.
V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo obrany sľúbilo i ďalšie benefity.
Motivačný príspevok za absolvovanie výcviku
Príspevok je vo výške od 1500 do 3000 eur netto za absolvovanie výcviku v kalendárnom roku.