Nové uniformy majú byť praktickejšie.
Ministerstvo obrany predstavilo nové uniformy aj výzbroj slovenských vojakov. Všetky jej súčasti pochádzajú od slovenských dodávateľov. Výstroj a výzbroj má viacero variantov na rôzne účely nasadenia.
Minister Róbert Kaliňák upozornil, že nové uniformy pre profesionálnych vojakov nebudú mať narozdiel od starých gombíky. Nahradia ich zipsy, ktoré sú podľa Kaliňaka praktickejšie. Informovalo o tom ministerstvo na sociálnej sieti.
Materiál nakúpili z Chorvátska, z agentúry na výrobu špeciálnych tkanín. Tento materiál bude vlastniť ministerstvo. Po výsledkoch súťaže verejného obstarávania bude rezort tento materiál kontinuálne dodávať spoločnostiam a firmám na Slovensku, ktoré ušijú jednotlivé časti vojenskej uniformy pre Ozbrojené sily SR.
Niektoré uniformy budú nehorľavé
Ako doplnil minister obrany, uniforma v priemere stojí približne 300 eur. Okrem tejto sumy je k nej potrebné dokúpiť ďalšie bežné odevy, ktoré treba pravidelne obmieňať. Súčasťou výstroja je aj balistická vesta, prilba či nočné videnie. Jeden variant uniformy je aj nehorľavý.
„Táto nová uniforma má veľmi dôležitú funkciu, aby vojak dlhodobo bol spôsobilý prežiť v teréne. Dlhodobo. Čo táto uniforma umožní, ale tá predchádzajúca, ktorú mám na sebe, bohužiaľ, nie,“ uviedol Zmeko. Ako doplnil, návrh akceptoval všetky pripomienky armády.
Vojaci podľa ministra dostanú aj nové ručné zbrane. Ministerstvo pre OS SR obstará útočné pušky, odstreľovacie pušky či pištole. Prezbrojenie bude podľa Kaliňáka stáť približne 82 miliónov eur. Zbrane dostane armáda postupne. Prvé dodávky očakáva rezort v budúcom roku. Posledné v roku 2028. Aktuálne používaných útočných pušiek vzor 58 sa ozbrojené sily nezbavia. Mali by zostať v skladoch pre prípad vojenského konfliktu.