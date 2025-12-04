Poistenec bude mať individuálny vymeriavací základ a obdobie starostlivosti o dieťa sa bude hodnotiť rovnako ako zárobková činnosť.
Obdobie, keď sa rodič staral o dieťa na materskej alebo rodičovskej dovolenke, sa od januára 2026 začne započítavať do dôchodku. Novelu zákona o sociálnom poistení vo štvrtok schválila NR SR, pričom za návrh hlasovalo všetkých 142 prítomných poslancov.
Cieľom je zabezpečiť, aby dlhodobá starostlivosť o dieťa nemala negatívny vplyv na primerané dôchodkové zabezpečenie. Poistenec dostane individuálny vymeriavací základ, ktorý zodpovedá priemerným zárobkom počas jeho pracovného života, a obdobie starostlivosti sa bude hodnotiť rovnako ako zárobková činnosť. Novela zároveň umožňuje súbeh dôchodkového poistenia zo starostlivosti o dieťa s poistením zamestnanca alebo SZČO.
Dôchodky priznané v roku 2026 sa najprv vypočítajú podľa súčasných predpisov a následne prepočítajú spolu s dôchodkami od roku 2004 do konca roku 2031. Novela garantuje zachovanie súčasnej úrovne dôchodkového poistenia aj pre obdobia starostlivosti o dieťa a rozširuje výhody aj na ďalšie osoby, za ktoré platí štát poistné, ako sú opatrovatelia, osobní asistenti či vojaci dobrovoľnej prípravy.