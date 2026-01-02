Produkty boli na trhu skoro pol roka.
Známy obchodný reťazec TEDi na svojom webe zákazníkov upozorňuje na nebezpečné produkty, ktoré sťahuje z predaja.
Ide o waflovač 1200 W (číslo tovaru 54829003401000001500). Testovanie výrobku odhalilo riziko prehrievania napájacieho kábla. Predajca ho predával od 18. apríla 2024 do 19. decembra 2025.
Problémový je aj adventný kalendár pre psy 150 g s číslom tovaru: 15768002471000000300, pri ktorom odhalili prítomnosť cudzích kovových predmetov. Výrobok bol v predaji od 25. 08. 2025 do 19. 12. 2025.
Reťazec uvádza, že tovar možno vrátiť alebo vymeniť za iný na akejkoľvek pobočke.
